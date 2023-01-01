На Волинь завітав волонтер із Японії, який підтримує Україну

На Волинь завітав волонтер із Японії, який підтримує Україну
До містечка Любешів на Волині приїхав японський журналіст і волонтер Кунія Кодзі, який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення.

Про це інформує Нове життя.

Кунія Кодзі прогулявся містечком, відвідав історичні пам’ятки та, як сам зауважив, вкотре переконався, наскільки хороші люди живуть в Україні.

Цей чоловік переймається долею нашої країни від початку війни у 2014 році. Адже на Сході проживав його добрий друг. Тож про те, що там насправді відбувалося й відбувається, яким диктатором є путін, Кунія Кодзі добре знає з розповідей очевидців.

Після початку повномасштабного вторгнення росії волонтер почав підтримувати Україну ще більше. Важко й перерахувати, скільки допомоги він надав для нашої держави.

Нагадаємо, Катерина Булик з Маневичів має незвичне хобі - жінка створює іграшки.

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Теги: волонтери, Волинь
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