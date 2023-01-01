Сапери із Волині вирушили на розмінування Донеччини
Сьогодні, 14:49
Сапери Держслужби з питань надзвичайних ситуацій із Волині виїхали на чергову ротацію своїх колег.
Про це у фейсбуці інформує ДСНС Волині.
Сьогодні, 14 листопада, особовий склад групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення з Луцька вчергове виїхав на ротацію для розмінування територій Донецької області від російських боєприпасів.
Вони замінять у роботі своїх колег, які нині там працюють.
Із саперами зустрівся начальник ГУ ДСНС України у Волинській області Мирослав Дем’янчук. Він побажав піротехнікам бути пильними та дотримуватись вимог безпеки для продуктивної праці із гуманітарного розмінування територій, де тривали активні бойові дії, задля усунення загроз для життя українців та відновлення життєзабезпечення територій.
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Про це у фейсбуці інформує ДСНС Волині.
Сьогодні, 14 листопада, особовий склад групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення з Луцька вчергове виїхав на ротацію для розмінування територій Донецької області від російських боєприпасів.
Вони замінять у роботі своїх колег, які нині там працюють.
Із саперами зустрівся начальник ГУ ДСНС України у Волинській області Мирослав Дем’янчук. Він побажав піротехнікам бути пильними та дотримуватись вимог безпеки для продуктивної праці із гуманітарного розмінування територій, де тривали активні бойові дії, задля усунення загроз для життя українців та відновлення життєзабезпечення територій.
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