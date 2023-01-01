«Попереду багато роботи», - сапер із Волині про розмінування на сході

«Попереду багато роботи», - сапер із Волині про розмінування на сході
Старший сапер групи піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування ГУ ДСНС Волині Сергій Мазурик займається розмінуванням Донеччини.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Сергію – 43 роки і все своє життя він служить українському народові: захищає, рятує, оберігає. Після завершення школи нинішній піротехнік пішов на службу в Збройні Сили України, а з 2000 року працював пожежником в 1-й Державній пожежно-рятувальній частині міста Луцька.

З початком повномаштабної війни в Україні, коли оголосили про набір до піротехнічної служби, Сергій, не вагаючись, пройшов спеціальне навчання, змінив фах та став сапером, аби внести свій внесок у перемогу України.

“Страх має бути, він допомагає чітко виконувати покладені завдання та носить охоронну функцію, тому у нашій справі він особливо потрібен,” — розповідає Сергій Мазурик.

“Попереду, ще багато роботи, а головне — там люди, яким потрібна наша допомога, тому, попри небезпеки і перепони, ми допоможемо кожному”, — додає рятувальник-сапер.

За цей невеликий термін роботи на цій посаді має вже три ротації на Донеччину, де разом з колегами працював над розмінуванням деокупованих територій, а найперше — критичних об’єктів інфраструктури, ліній електропередач, аби кожна домівка нашої держави мала світло, тепло та воду, а її мешканці безпечно почувалися у себе вдома.

Вдома Сергія чекає дружина та двоє синів, для яких він не тільки герой, а найкращий батько в світі. Хлопці пишаються татковими здобутками в рятувальній справі та з нетерпінням чекають на нього з ротації, аби зіграти футбол та за чаєм послухати його історії про його роботу.

Нагадаємо, волинські сапери з Національної гвардії Іван та Віталій брали участь у розмінуванні звільнених українських міст від окупації російськими військами на півдні України.

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Теги: рятувальники, Волинь, наближають перемогу
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