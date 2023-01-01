Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Мороза

На Волині завтра, 5 листопада, проведутьь військовослужбовця із села ЗвірівПро це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.Чин похорону Героя відбудеться 5 листопада у селі Звірів.За попередньою інформацією:10:20 - траурний кортеж воїна розпочне рух від Бюро судово-медичної експертизи на Стефаника.Орієнтовно з 10:45 живим коридором краяни гідно зустрічатимуть Героя на перехресті вул. Київської і Центральної і пішою ходою рухатимуться до батьківської хати до вулиці Шкільна.11:00 - 11:30 - прощання біля батьківської домівки села Звірів, вул. Шкільна.12.00 - Церква Воскресіння Господнього у Звірові, поховання на місцевому кладовищі.«Для жителів села Кульчин, де проживав Герой, організовано автобус, який з 10:00 забере людей від церкви. Вічна шана і слава Герою, який віддав своє життя за Україну», - повідомили у громаді.