Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Мороза
Сьогодні, 11:30
На Волині завтра, 5 листопада, проведуть в останню путь військовослужбовця із села Звірів Олександра Мороза.
Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.
Чин похорону Героя відбудеться 5 листопада у селі Звірів.
За попередньою інформацією:
10:20 - траурний кортеж воїна розпочне рух від Бюро судово-медичної експертизи на Стефаника.
Орієнтовно з 10:45 живим коридором краяни гідно зустрічатимуть Героя на перехресті вул. Київської і Центральної і пішою ходою рухатимуться до батьківської хати до вулиці Шкільна.
11:00 - 11:30 - прощання біля батьківської домівки села Звірів, вул. Шкільна.
12.00 - Церква Воскресіння Господнього у Звірові, поховання на місцевому кладовищі.
«Для жителів села Кульчин, де проживав Герой, організовано автобус, який з 10:00 забере людей від церкви. Вічна шана і слава Герою, який віддав своє життя за Україну», - повідомили у громаді.
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Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.
Чин похорону Героя відбудеться 5 листопада у селі Звірів.
За попередньою інформацією:
10:20 - траурний кортеж воїна розпочне рух від Бюро судово-медичної експертизи на Стефаника.
Орієнтовно з 10:45 живим коридором краяни гідно зустрічатимуть Героя на перехресті вул. Київської і Центральної і пішою ходою рухатимуться до батьківської хати до вулиці Шкільна.
11:00 - 11:30 - прощання біля батьківської домівки села Звірів, вул. Шкільна.
12.00 - Церква Воскресіння Господнього у Звірові, поховання на місцевому кладовищі.
«Для жителів села Кульчин, де проживав Герой, організовано автобус, який з 10:00 забере людей від церкви. Вічна шана і слава Герою, який віддав своє життя за Україну», - повідомили у громаді.
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