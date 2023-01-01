Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Мороза

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Мороза
На Волині завтра, 5 листопада, проведуть в останню путь військовослужбовця із села Звірів Олександра Мороза.

Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.

Чин похорону Героя відбудеться 5 листопада у селі Звірів.

За попередньою інформацією:

10:20 - траурний кортеж воїна розпочне рух від Бюро судово-медичної експертизи на Стефаника.

Орієнтовно з 10:45 живим коридором краяни гідно зустрічатимуть Героя на перехресті вул. Київської і Центральної і пішою ходою рухатимуться до батьківської хати до вулиці Шкільна.
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Мороза

11:00 - 11:30 - прощання біля батьківської домівки села Звірів, вул. Шкільна.

12.00 - Церква Воскресіння Господнього у Звірові, поховання на місцевому кладовищі.

«Для жителів села Кульчин, де проживав Герой, організовано автобус, який з 10:00 забере людей від церкви. Вічна шана і слава Герою, який віддав своє життя за Україну», - повідомили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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