На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Бондарем
Сьогодні, 10:17
Похорон загиблого військовослужбовця Андрія Бондара на Волині відбудеться завтра, 5 листопада.
Про це у фейсбуці повідомляє Любешівська громада.
«У зв'язку з поважними причинами прибуття скорботного кортежу та похорон загиблого Героя Андрія Бондаря відбудеться у неділю, 5 листопада», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 жовтня 2023 року від поранень, отриманих під час виконання службових обов’язків, помер молодший сержант Бондар Андрій Миколайович, 1991 року народження, житель смт Любешів.
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Про це у фейсбуці повідомляє Любешівська громада.
«У зв'язку з поважними причинами прибуття скорботного кортежу та похорон загиблого Героя Андрія Бондаря відбудеться у неділю, 5 листопада», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 жовтня 2023 року від поранень, отриманих під час виконання службових обов’язків, помер молодший сержант Бондар Андрій Миколайович, 1991 року народження, житель смт Любешів.
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