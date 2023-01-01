На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Бондарем

На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Бондарем
Похорон загиблого військовослужбовця Андрія Бондара на Волині відбудеться завтра, 5 листопада.

Про це у фейсбуці повідомляє Любешівська громада.

«У зв'язку з поважними причинами прибуття скорботного кортежу та похорон загиблого Героя Андрія Бондаря відбудеться у неділю, 5 листопада», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня 2023 року від поранень, отриманих під час виконання службових обов’язків, помер молодший сержант Бондар Андрій Миколайович, 1991 року народження, житель смт Любешів.

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Теги: загиблі, війна
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