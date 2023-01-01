Курс валют у Луцьку 4 листопада

Курс валют у Луцьку 4 листопада
4 листопада готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.10.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.00, а продають за 40.35.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.82, а продають за 9.05.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 4 листопада
Сьогодні, 09:10
У волинській бібліотеці здали на макулатуру понад 60 тисяч російських книг
Сьогодні, 08:25
У «Дії» з'явилася нова послуга
Сьогодні, 07:33
Екскомандувач збройних сил США в Європі пояснив, що треба для деокупації Криму
Сьогодні, 06:31
Волинські прикордонники від початку «повномасштабки» спіймали 548 чоловіків-втікачів з підробленими документами
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 8 жовтня Курс валют у Луцьку 8 жовтня
08 жовтень, 09:04
Курс валют у Луцьку 7 жовтня Курс валют у Луцьку 7 жовтня
07 жовтень, 09:00
Курс валют у Луцьку 30 вересня Курс валют у Луцьку 30 вересня
30 вересень, 09:17
Курс валют у Луцьку 26 серпня Курс валют у Луцьку 26 серпня
26 серпень, 09:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 4 листопада
Сьогодні, 09:10
 0
У волинській бібліотеці здали на макулатуру понад 60 тисяч російських книг
Сьогодні, 08:25
 0
У «Дії» з'явилася нова послуга
Сьогодні, 07:33
 0
Екскомандувач збройних сил США в Європі пояснив, що треба для деокупації Криму
Сьогодні, 06:31
 0
Волинські прикордонники від початку «повномасштабки» спіймали 548 чоловіків-втікачів з підробленими документами
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8