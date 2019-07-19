У волинській бібліотеці здали на макулатуру понад 60 тисяч російських книг

У Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки більше 60 тисяч примірників російськомовної літератури відправили на макулатуру.Про це на під час брифінгу у Волинькій ОВА розповіла очільниця обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени ПчілкиЗа словами керівниці книгозбірні, бібліотекарі спільно із користувачами постійно займаються волонтерською роботою: збирають продуктові та енергетичні набори, плетуть маскувальні сітки безпосередньо на замовлення підрозділів сил оборони, виготовляють окопні свічки, збирають благодійні кошти.Крім цього відбувається планомірне очищення бібліотечних фондів від засилля російськомовної літератури, заповнюючи книжкові полиці українськими виданнями.«Не секрет, що великий відсоток бібліотечних фондів складала російськомовна література. Ми цього не приховуємо, так воно є. Тому що поповнення українською літературою було не настільки великим, наскільки воно вимагалось насправді. Хоча це питання поставало весь час – і від бібліотечних працівників, і від читачів», – пояснює очільниця головної книгозбірні Волині.Однак робота із актуалізації бібліотечних фондів триває з 2014 року. За час повномасштабного російського вторгнення лише набрала обертів: у минулому році обласна наукова бібліотека списала 27416 тисяч примірників книг, з них російською мовою – 25432.У 2023 році, станом на кінець жовтня, з однієї лише наукової книгозбірні вибуло 37816 примірників книг, з яких російськомовної літератури – більше 35 тисяч. Усі списані видання, після офіційної процедури, відправляються на утилізацію.Таким чином, за два останні роки російсько-української війни, на макулатуру відправили 60770 примірників російських книг. Натомість за кошти, отримані від пунктів збору і переробки, обласна наукова бібліотека закуповує видання українських авторів та видавництв.Варто додати, що з розумінням до цієї практики ставляться і волиняни, і вимушені переселенці, які є частими гостями бібліотеки. «Ми виховуємо, якщо можна так сказати, нову плеяду користувачів», – відзначає Наталія Граніч.