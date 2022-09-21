Екскомандувач збройних сил США в Європі пояснив, що треба для деокупації Криму





Для цього Україні потрібне далекобійне озброєння від США та Німеччини. Годжес сказав, що саме через відсутність постачання таких видів зброї його розрахунки й виявилися неточними, - пише



"Я дуже спантеличений тим, що президент США і канцлер Німеччини відмовляються надати Україні те, що потрібно для звільнення Криму. Я був упевнений, що наразі адміністрація США зрозуміє, що нам потрібно допомогти Україні перемогти. А запорука перемоги – це звільнення Криму. Для цього потрібна високоточна далекобійна зброя", – зазначив генерал-лейтенант.



Через відсутність відповідних поставок від Вашингтона і Берліна українське військо має більше труднощів, ніж він розраховував.



Однак не варто забувати й про успіхи, яких уже досягли ЗСУ. Вони почали витісняти Чорноморський флот РФ окупованого із Севастополя далі на схід за допомогою ракетних і дронових атак. Годжес відзначив так звані "багатовимірні операції", які знищують радари та системи ППО в Криму, що зрештою дали можливість атакувати засоби технічного забезпечення та по штаб Чорноморського флоту країни-агресора.



"Це показує потенціал того, на що здатні українці, якщо у них буде можливість завдати удару з дальньої відстані. І це показує, до чого вони можуть змусити росіян. Звичайно, я залишаюся оптимістом, але я помилявся, скільки це займе часу", – каже американський військовий.



На його думку, є певне політичне рішення не надавати Україні достатньої кількості озброєння. Одною з причин може бути небажання Заходу перейти "червону лінію", яка б змусила Росію вдатися до застосування ядерної зброї як реакції на надання ЗСУ певного виду снарядів чи техніки.



"Я вважаю, що це безпідставне занепокоєння. Ми чомусь багато говоримо про небезпеку російської ескалації. Ми не говорили про небезпеку російської ескалації під час Холодної війни, навіть під час Карибської кризи. Тоді ми говорили дуже рішуче. І наші дії теж були дуже рішучі. Тому я не розумію, чому цього разу стільки хвилювання. Але я вважаю, що частина проблеми також полягає в тому, що є хороші, розумні, працьовиті люди, які не можуть собі уявити, що Росію можна перемогти", – пояснив Годжес.



Попри це, він вважає, що Україна зможе виграти цю війну і повністю звільнити всі свої території навіть при нинішньому рівні військових поставок від західних партнерів. Росія, наприклад, сподівається, що після виборів у США нова адміністрація буде більш дружньою до Москви та менше підтримуватиме Київ.



"Мені дуже важко повірити і зрозуміти, як Республіканська партія, партія Рейгана, може відмовитися від повної підтримки України. Але до виборів ще багато часу – більш ніж рік. Я думаю, що ми зрештою ухвалимо правильні рішення щодо підтримки, якщо нинішній президент, президент Байден зможе краще пояснити американському народу, чому це важливо для нас, чому ми отримуємо користь від успіху України", – зазначив генерал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній командувач збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес визнав, що він помилився щодо термінів звільнення Україною Криму – він прогнозував, що це може статися вже влітку 2023-го. Однак експерт переконаний, що наші військові все одно деокупують півострів, це лише питання часу.Для цього Україні потрібне далекобійне озброєння від США та Німеччини. Годжес сказав, що саме через відсутність постачання таких видів зброї його розрахунки й виявилися неточними, - пише Obozrevatel. "Я дуже спантеличений тим, що президент США і канцлер Німеччини відмовляються надати Україні те, що потрібно для звільнення Криму. Я був упевнений, що наразі адміністрація США зрозуміє, що нам потрібно допомогти Україні перемогти. А запорука перемоги – це звільнення Криму. Для цього потрібна високоточна далекобійна зброя", – зазначив генерал-лейтенант.Через відсутність відповідних поставок від Вашингтона і Берліна українське військо має більше труднощів, ніж він розраховував.Однак не варто забувати й про успіхи, яких уже досягли ЗСУ. Вони почали витісняти Чорноморський флот РФ окупованого із Севастополя далі на схід за допомогою ракетних і дронових атак. Годжес відзначив так звані "багатовимірні операції", які знищують радари та системи ППО в Криму, що зрештою дали можливість атакувати засоби технічного забезпечення та по штаб Чорноморського флоту країни-агресора."Це показує потенціал того, на що здатні українці, якщо у них буде можливість завдати удару з дальньої відстані. І це показує, до чого вони можуть змусити росіян. Звичайно, я залишаюся оптимістом, але я помилявся, скільки це займе часу", – каже американський військовий.На його думку, є певне політичне рішення не надавати Україні достатньої кількості озброєння. Одною з причин може бути небажання Заходу перейти "червону лінію", яка б змусила Росію вдатися до застосування ядерної зброї як реакції на надання ЗСУ певного виду снарядів чи техніки."Я вважаю, що це безпідставне занепокоєння. Ми чомусь багато говоримо про небезпеку російської ескалації. Ми не говорили про небезпеку російської ескалації під час Холодної війни, навіть під час Карибської кризи. Тоді ми говорили дуже рішуче. І наші дії теж були дуже рішучі. Тому я не розумію, чому цього разу стільки хвилювання. Але я вважаю, що частина проблеми також полягає в тому, що є хороші, розумні, працьовиті люди, які не можуть собі уявити, що Росію можна перемогти", – пояснив Годжес.Попри це, він вважає, що Україна зможе виграти цю війну і повністю звільнити всі свої території навіть при нинішньому рівні військових поставок від західних партнерів. Росія, наприклад, сподівається, що після виборів у США нова адміністрація буде більш дружньою до Москви та менше підтримуватиме Київ."Мені дуже важко повірити і зрозуміти, як Республіканська партія, партія Рейгана, може відмовитися від повної підтримки України. Але до виборів ще багато часу – більш ніж рік. Я думаю, що ми зрештою ухвалимо правильні рішення щодо підтримки, якщо нинішній президент, президент Байден зможе краще пояснити американському народу, чому це важливо для нас, чому ми отримуємо користь від успіху України", – зазначив генерал.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію