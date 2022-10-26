Волинські прикордонники від початку «повномасштабки» спіймали 548 чоловіків-втікачів з підробленими документами
Сьогодні, 05:28
Від початку повномасштабної війни у міжнародних пунктах пропуску, що працюють на Волині, затримали 548 військовозобов'язаних, які намагалися виїхати з України з підробленими документами.
Про це Суспільному розповів старший офіцер відділу організації прикордонного контролю штабу Волинського прикордонного загону Роман Колачик.
"Найбільш поширеними випадками є подання підроблених документів про взяття на військовий облік, довідок військово-лікарської комісії та перебування на військовому обліку", — зазначив старший офіцер.
Зі слів Романа Колачика, у період воєнного стану виїхати за кордон мають право чоловіки з інвалідністю 1, 2, 3 груп.
"Також є система "Шлях". У пунктах пропуску перевіряють наявність інформації в самій системі, а також звіряють мету поїздки тієї людини", — додав прикордонник.
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Про це Суспільному розповів старший офіцер відділу організації прикордонного контролю штабу Волинського прикордонного загону Роман Колачик.
"Найбільш поширеними випадками є подання підроблених документів про взяття на військовий облік, довідок військово-лікарської комісії та перебування на військовому обліку", — зазначив старший офіцер.
Зі слів Романа Колачика, у період воєнного стану виїхати за кордон мають право чоловіки з інвалідністю 1, 2, 3 груп.
"Також є система "Шлях". У пунктах пропуску перевіряють наявність інформації в самій системі, а також звіряють мету поїздки тієї людини", — додав прикордонник.
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