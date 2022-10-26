Волинські прикордонники від початку «повномасштабки» спіймали 548 чоловіків-втікачів з підробленими документами

Волинські прикордонники від початку «повномасштабки» спіймали 548 чоловіків-втікачів з підробленими документами
Від початку повномасштабної війни у міжнародних пунктах пропуску, що працюють на Волині, затримали 548 військовозобов'язаних, які намагалися виїхати з України з підробленими документами.

Про це Суспільному розповів старший офіцер відділу організації прикордонного контролю штабу Волинського прикордонного загону Роман Колачик.

"Найбільш поширеними випадками є подання підроблених документів про взяття на військовий облік, довідок військово-лікарської комісії та перебування на військовому обліку", — зазначив старший офіцер.
Зі слів Романа Колачика, у період воєнного стану виїхати за кордон мають право чоловіки з інвалідністю 1, 2, 3 груп.

"Також є система "Шлях". У пунктах пропуску перевіряють наявність інформації в самій системі, а також звіряють мету поїздки тієї людини", — додав прикордонник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, кордон, Україна, порушники, втікачі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські прикордонники від початку «повномасштабки» спіймали 548 чоловіків-втікачів з підробленими документами
Сьогодні, 05:28
З'явилася версія Windows 11 для слабких комп'ютерів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:41
На Волині соцпрацівникам однієї з громад купили 12 велосипедів
Сьогодні, 02:17
В Україні з'явиться державний реєстр домашніх тварин
Сьогодні, 01:15
4 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Які схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон придумали на Волині Які схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон придумали на Волині
26 жовтень, 2022, 12:53
Україна і Польща розвантажать волинський пункту пропуску, де страйкують польські водії Україна і Польща розвантажать волинський пункту пропуску, де страйкують польські водії
08 вересень, 2022, 22:14
Судитимуть волинян, які допомогли дев'ятьом військовозобов'язаним втекти у Польщу Судитимуть волинян, які допомогли дев'ятьом військовозобов'язаним втекти у Польщу
08 квітень, 2022, 15:35
Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині
17 лютий, 2021, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські прикордонники від початку «повномасштабки» спіймали 548 чоловіків-втікачів з підробленими документами
Сьогодні, 05:28
 0
З'явилася версія Windows 11 для слабких комп'ютерів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині соцпрацівникам однієї з громад купили 12 велосипедів
Сьогодні, 02:17
 0
В Україні з'явиться державний реєстр домашніх тварин
Сьогодні, 01:15
 0
4 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8