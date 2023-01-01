На Волині соцпрацівникам однієї з громад купили 12 велосипедів

На Волині соцпрацівникам однієї з громад купили 12 велосипедів
У Нововолинській громаді закупили та вручили 12 велосипедів для соціальних робітниць територіального центру.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Велосипеди отримали працівниці, які трудяться у старостинських округах: Благодатному, Грибовиці та Грядах. Надають допомогу вдома одиноким, хворим мешканцям поважного віку, які самостійно не можуть піклуватися про себе.

Велосипеди соціальні робітники просили давно. Бо цей транспорт у сільській місцевості – незамінний. Тепер кожна буде мати власний велосипед.

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Теги: Нововолинськ, соціальні працівники
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