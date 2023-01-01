У «Дії» з'явилася нова послуга

Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків — у смартфоні.Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїТепер сплатити штраф можна в Дії. Потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Це все. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу.