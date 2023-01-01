Волинські воїни знищили відразу дві «мотолиги» ворогів: ефектне відео
Сьогодні, 09:49
У мережі опублікували відео, як військовослужбовці Волинської тероборони знищують ворожу бронетехніку.
Про це фейсбуці повідомляє 100-а окрема бригада ТрО.
«У листопадовому повітрі Луганщини засмерділо смаженими орківськими «мотолигами»!» -зазначили у військовій частині
А все завдяки артилеристам 100 обр ТрО – гармаші Волинської бригади тероборони знищили відразу два ворожих МТ-ЛБ.
«Ворог втрачатиме свою бронетехніку та особовий склад доти, доки назавжди не забереться геть з усіх окупованих територій України!» - додали волинські тероборонівці.
Нагадаємо, 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон 100-ї бригади тероборони Волині, який зараз виконує бойові завдання на Лиманському напрямку, підсилили танковим підрозділом.
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Про це фейсбуці повідомляє 100-а окрема бригада ТрО.
«У листопадовому повітрі Луганщини засмерділо смаженими орківськими «мотолигами»!» -зазначили у військовій частині
А все завдяки артилеристам 100 обр ТрО – гармаші Волинської бригади тероборони знищили відразу два ворожих МТ-ЛБ.
«Ворог втрачатиме свою бронетехніку та особовий склад доти, доки назавжди не забереться геть з усіх окупованих територій України!» - додали волинські тероборонівці.
Нагадаємо, 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон 100-ї бригади тероборони Волині, який зараз виконує бойові завдання на Лиманському напрямку, підсилили танковим підрозділом.
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