Волинські воїни знищили відразу дві «мотолиги» ворогів: ефектне відео





Про це фейсбуці повідомляє 100-а окрема бригада ТрО.



«У листопадовому повітрі Луганщини засмерділо смаженими орківськими «мотолигами»!» -зазначили у військовій частині



А все завдяки артилеристам 100 обр ТрО – гармаші Волинської бригади тероборони знищили відразу два ворожих МТ-ЛБ.







«Ворог втрачатиме свою бронетехніку та особовий склад доти, доки назавжди не забереться геть з усіх окупованих територій України!» - додали волинські тероборонівці.



Нагадаємо, 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон 100-ї бригади тероборони Волині, який зараз виконує бойові завдання на Лиманському напрямку, підсилили танковим підрозділом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували відео, як військовослужбовці Волинської тероборони знищують ворожу бронетехніку.Про це фейсбуці повідомляє 100-а окрема бригада ТрО.«У листопадовому повітрі Луганщини засмерділо смаженими орківськими «мотолигами»!» -зазначили у військовій частиніА все завдяки артилеристам 100 обр ТрО – гармаші Волинської бригади тероборони знищили відразу два ворожих МТ-ЛБ.«Ворог втрачатиме свою бронетехніку та особовий склад доти, доки назавжди не забереться геть з усіх окупованих територій України!» - додали волинські тероборонівці.Нагадаємо, 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон 100-ї бригади тероборони Волині, який зараз виконує бойові завдання на Лиманському напрямку,

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