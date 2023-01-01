Через серйозну аварію у селищі на Волині перекрили рух

Через серйозну аварію у селищі на Волині перекрили рух
У селищі Колки на Волині сьогодні, 4 листопада, утворився величезний затор внаслідок нічної автопригоди.

Про це пише ВолиньUA.

За словами очевидців, вночі сталася серйозна ДТП за участі вантажівки, мікроавтобуса та легковика.

Станом на 10:00 на місці ускладнений рух, перекрита дорога.
Через серйозну аварію у селищі на Волині перекрили рух

Деталі - згодом.

Нагадаємо, у Луцьку водій скоїв автопригоду та зник із місця події. Однак, патрульні розшукали чоловіка й склали на нього два протоколи.

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Теги: ДТП, Волинь
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