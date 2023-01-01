Через серйозну аварію у селищі на Волині перекрили рух





Про це пише



За словами очевидців, вночі сталася серйозна ДТП за участі вантажівки, мікроавтобуса та легковика.



Станом на 10:00 на місці ускладнений рух, перекрита дорога.



Деталі - згодом.



Нагадаємо, у Луцьку водій скоїв автопригоду та зник із місця події. Однак, патрульні розшукали чоловіка й склали на нього два протоколи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Колки на Волині сьогодні, 4 листопада, утворився величезний затор внаслідок нічної автопригоди.Про це пише ВолиньUA За словами очевидців, вночі сталася серйозна ДТП за участі вантажівки, мікроавтобуса та легковика.Станом на 10:00 на місці ускладнений рух, перекрита дорога.Деталі - згодом.Нагадаємо, у Луцьку водій скоїв автопригоду та. Однак, патрульні розшукали чоловіка й склали на нього два протоколи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію