Через серйозну аварію у селищі на Волині перекрили рух
Сьогодні, 10:48
У селищі Колки на Волині сьогодні, 4 листопада, утворився величезний затор внаслідок нічної автопригоди.
Про це пише ВолиньUA.
За словами очевидців, вночі сталася серйозна ДТП за участі вантажівки, мікроавтобуса та легковика.
Станом на 10:00 на місці ускладнений рух, перекрита дорога.
Деталі - згодом.
Нагадаємо, у Луцьку водій скоїв автопригоду та зник із місця події. Однак, патрульні розшукали чоловіка й склали на нього два протоколи.
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Про це пише ВолиньUA.
За словами очевидців, вночі сталася серйозна ДТП за участі вантажівки, мікроавтобуса та легковика.
Станом на 10:00 на місці ускладнений рух, перекрита дорога.
Деталі - згодом.
Нагадаємо, у Луцьку водій скоїв автопригоду та зник із місця події. Однак, патрульні розшукали чоловіка й склали на нього два протоколи.
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