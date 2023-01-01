Ракетний удар по Зарічному: поранено 9 людей
Сьогодні, 12:13
Окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено 9 місцевих жителів - 4 чоловіків та 5 жінок.
Всім оперативно надано необхідну медичну допомогу, повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Всього минулої доби ворог завдав 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області.
102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.
Також військовослужбовці рф здійснили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Ольгівському, Червоному, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Лугівському та Малим Щербакам й обстріляли з РСЗВ Степногірськ.
Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, у лікарні помер ще один працівник «Нової пошти», який був поранений під час обстрілу терміналу на Харківщині.
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Всім оперативно надано необхідну медичну допомогу, повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Всього минулої доби ворог завдав 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області.
102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.
Також військовослужбовці рф здійснили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Ольгівському, Червоному, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Лугівському та Малим Щербакам й обстріляли з РСЗВ Степногірськ.
Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, у лікарні помер ще один працівник «Нової пошти», який був поранений під час обстрілу терміналу на Харківщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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