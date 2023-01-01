На Харківщині обірвалося життя Героя Олександра Сцьольного з Волині
Сьогодні, 12:58
На Волинь знову надійшла трагічна звістка з фронту. Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув житель села Гірка Полонка — Сцьольний Олександр Вікторович 1989 року народження.
Про це повідомляє Боратинська громада.
Свій останній бій воїн прийняв в районі населеного пункту Першотравневе Куп’янського району Харківської області. Олександр Сцьольний загинув 2 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
«У цей скорботний час стоїмо поруч з родиною полеглого Захисника та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначили у громаді.
У понеділок, 6 листопада, орієнтовно о 16:00 у селі Гірка Полонка зустрічатимуть домовину з тілом воїна. Чин похорону відбудеться у вівторок, 7 листопада. Церемонія прощання розпочнеться о 10:00 біля будинку загиблого на вул. Івана Богуна. Відспівуватимуть Героя у храмі Архістратига Михаїла в селі Гірка Полонка.
«Закликаємо мешканців громади гідно вшанувати пам’ять загиблого захисника України та провести його в останню путь!» - йдеться у повідомленні.
У разі змін щодо церемонії прощання буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, похорон загиблого військовослужбовця Андрія Бондара на Волині відбудеться завтра, 5 листопада.
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Про це повідомляє Боратинська громада.
Свій останній бій воїн прийняв в районі населеного пункту Першотравневе Куп’янського району Харківської області. Олександр Сцьольний загинув 2 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
«У цей скорботний час стоїмо поруч з родиною полеглого Захисника та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначили у громаді.
У понеділок, 6 листопада, орієнтовно о 16:00 у селі Гірка Полонка зустрічатимуть домовину з тілом воїна. Чин похорону відбудеться у вівторок, 7 листопада. Церемонія прощання розпочнеться о 10:00 біля будинку загиблого на вул. Івана Богуна. Відспівуватимуть Героя у храмі Архістратига Михаїла в селі Гірка Полонка.
«Закликаємо мешканців громади гідно вшанувати пам’ять загиблого захисника України та провести його в останню путь!» - йдеться у повідомленні.
У разі змін щодо церемонії прощання буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, похорон загиблого військовослужбовця Андрія Бондара на Волині відбудеться завтра, 5 листопада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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