На Харківщині обірвалося життя Героя Олександра Сцьольного з Волині

На Волинь знову надійшла трагічна звістка з фронту. Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув житель села Гірка Полонка —1989 року народження.Про це повідомляє Боратинська громада.Свій останній бій воїн прийняв в районі населеного пункту Першотравневе Куп’янського району Харківської області. Олександр Сцьольний загинув 2 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.«У цей скорботний час стоїмо поруч з родиною полеглого Захисника та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначили у громаді.У понеділок, 6 листопада, орієнтовно о 16:00 у селі Гірка Полонка зустрічатимуть домовину з тілом воїна. Чин похорону відбудеться у вівторок, 7 листопада. Церемонія прощання розпочнеться о 10:00 біля будинку загиблого на вул. Івана Богуна. Відспівуватимуть Героя у храмі Архістратига Михаїла в селі Гірка Полонка.«Закликаємо мешканців громади гідно вшанувати пам’ять загиблого захисника України та провести його в останню путь!» - йдеться у повідомленні.У разі змін щодо церемонії прощання буде повідомлено додатково.Нагадаємо, похорон загиблого військовослужбовцяна Волині, 5 листопада.