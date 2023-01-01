Гундяєв отримав підозру від СБУ

Працівники СБУ повідомили про підозру патріарху РПЦ Кирилу, який благословив рашистів на вбивства українців.Про це інформує пресслужба СБУ в телеграмі.Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ(відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії рф та заперечує воєнні злочини окупантів.За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території рф, а також представників УПЦ (МП) в Україні.Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано «статтю» про літургію, де клірик благословив командуючого росгвардії рф Золотова на війну проти України.Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України.Крім того, патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів росії, в яких підтримував агресивну політику кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України.Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ.На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями:▪️ ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);▪️ ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави.Нагадаємо, що з початку повномасштабної агресії рф за матеріалами СБУ розпочато 70 кримінальних проваджень щодо, з яких 16 – митрополити церкви.