Волиняни попрощалися із Героєм Валерієм Зенченком

Валерія Зенченка.



Про це в телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.



«Відтепер він захищатиме Україну в Небесному війську. Хай добра памʼять про Героя і його подвиг живе вічно. Зичу терпіння та мужності мамі, дружині, донечці та всім рідним Валерія», - зазначив мер Нововолинська.



Нагадаємо, 3 листопада сумна звістка надійшла з фронту до Нововолинська. У Запорізькій області загинув Валерій Зенченко, 1991 року народження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську громада сьогодні, 4 листопада, провела в останню путь ГерояПро це в телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова«Відтепер він захищатиме Україну в Небесному війську. Хай добра памʼять про Героя і його подвиг живе вічно. Зичу терпіння та мужності мамі, дружині, донечці та всім рідним Валерія», - зазначив мер Нововолинська.Нагадаємо, 3 листопада сумна звісткадо Нововолинська. У Запорізькій області загинув Валерій Зенченко, 1991 року народження.

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