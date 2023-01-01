Волиняни попрощалися із Героєм Валерієм Зенченком

Волиняни попрощалися із Героєм Валерієм Зенченком
У Нововолинську громада сьогодні, 4 листопада, провела в останню путь Героя Валерія Зенченка.

Про це в телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Відтепер він захищатиме Україну в Небесному війську. Хай добра памʼять про Героя і його подвиг живе вічно. Зичу терпіння та мужності мамі, дружині, донечці та всім рідним Валерія», - зазначив мер Нововолинська.
Волиняни попрощалися із Героєм Валерієм Зенченком
Волиняни попрощалися із Героєм Валерієм Зенченком
Волиняни попрощалися із Героєм Валерієм Зенченком

Нагадаємо, 3 листопада сумна звістка надійшла з фронту до Нововолинська. У Запорізькій області загинув Валерій Зенченко, 1991 року народження.
Волиняни попрощалися із Героєм Валерієм Зенченком
Волиняни попрощалися із Героєм Валерієм Зенченком
Волиняни попрощалися із Героєм Валерієм Зенченком
Волиняни попрощалися із Героєм Валерієм Зенченком
Волиняни попрощалися із Героєм Валерієм Зенченком

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Теги: загиблі, війна
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