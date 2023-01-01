Волиняни попрощалися із Героєм Валерієм Зенченком
Сьогодні, 15:12
У Нововолинську громада сьогодні, 4 листопада, провела в останню путь Героя Валерія Зенченка.
Про це в телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Відтепер він захищатиме Україну в Небесному війську. Хай добра памʼять про Героя і його подвиг живе вічно. Зичу терпіння та мужності мамі, дружині, донечці та всім рідним Валерія», - зазначив мер Нововолинська.
Нагадаємо, 3 листопада сумна звістка надійшла з фронту до Нововолинська. У Запорізькій області загинув Валерій Зенченко, 1991 року народження.
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Про це в телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Відтепер він захищатиме Україну в Небесному війську. Хай добра памʼять про Героя і його подвиг живе вічно. Зичу терпіння та мужності мамі, дружині, донечці та всім рідним Валерія», - зазначив мер Нововолинська.
Нагадаємо, 3 листопада сумна звістка надійшла з фронту до Нововолинська. У Запорізькій області загинув Валерій Зенченко, 1991 року народження.
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