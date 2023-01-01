Загинув у бою на Луганщині: поховали волинянина Павла Гасичака
Сьогодні, 15:31
У Володимирі сьогодні, 4 листопада, попрощалися із Героєм Павлом Гасичаком, чиє життя обірвала війна.
Про це у фейсбуці повідомила Володимирська міськрада.
За десять днів уже втретє Володимирська громада у скорботі: люди знову проводжали в останню путь загиблого Героя.
Сьогодні, 4 листопада, у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії відбулась панахида за полеглим володимирчанином – тридцятирічним Павлом Гасичаком, який загинув від множинних осколкових ран на Луганщині, захищаючи незалежність і свободу України.
Він мав мирну професію, у день повномасштабного вторгнення російської федерації ще працював на меблевому підприємстві, але 26 лютого не зміг стримати свого патріотичного пориву і добровільно прийшов у військкомат. Потрапив у лави територіальної оборони. І коли через рік перебування на білоруському кордоні його бригаду відправляли на схід, не шукав способу, як туди не поїхати.
Розповідають знайомі воїна, що, перебуваючи у короткостроковій відпустці, Павло зізнавався – має передчуття, мовляв, більше додому не повернеться. На жаль, так і сталось. Його домівкою тепер буде рідна волинська земля.
У великому горі мама, бабуся, рідні брати, побратими та друзі, яких чимало прийшло цього дня до храму.
Поховали Героя на Федорівському кладовищі з усіма військовими почестями.
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Про це у фейсбуці повідомила Володимирська міськрада.
За десять днів уже втретє Володимирська громада у скорботі: люди знову проводжали в останню путь загиблого Героя.
Сьогодні, 4 листопада, у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії відбулась панахида за полеглим володимирчанином – тридцятирічним Павлом Гасичаком, який загинув від множинних осколкових ран на Луганщині, захищаючи незалежність і свободу України.
Він мав мирну професію, у день повномасштабного вторгнення російської федерації ще працював на меблевому підприємстві, але 26 лютого не зміг стримати свого патріотичного пориву і добровільно прийшов у військкомат. Потрапив у лави територіальної оборони. І коли через рік перебування на білоруському кордоні його бригаду відправляли на схід, не шукав способу, як туди не поїхати.
Розповідають знайомі воїна, що, перебуваючи у короткостроковій відпустці, Павло зізнавався – має передчуття, мовляв, більше додому не повернеться. На жаль, так і сталось. Його домівкою тепер буде рідна волинська земля.
У великому горі мама, бабуся, рідні брати, побратими та друзі, яких чимало прийшло цього дня до храму.
Поховали Героя на Федорівському кладовищі з усіма військовими почестями.
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