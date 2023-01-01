На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак

На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак
У боях з окупантами загинув Герой з Волині Павло Гасичак.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Знову у нашу громаду надійшла чорна звістка. Захищаючи свободу та незалежність України, під час бойових дій на Луганщині отримав множинні осколкові поранення, несумісні з життям, наш земляк Павло Валерійович Гасичак, 1993 року народження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час прибуття траурного кортежу та дату похорону повідомлять пізніше.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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