На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак
Сьогодні, 16:07
У боях з окупантами загинув Герой з Волині Павло Гасичак.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Знову у нашу громаду надійшла чорна звістка. Захищаючи свободу та незалежність України, під час бойових дій на Луганщині отримав множинні осколкові поранення, несумісні з життям, наш земляк Павло Валерійович Гасичак, 1993 року народження", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час прибуття траурного кортежу та дату похорону повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Знову у нашу громаду надійшла чорна звістка. Захищаючи свободу та незалежність України, під час бойових дій на Луганщині отримав множинні осколкові поранення, несумісні з життям, наш земляк Павло Валерійович Гасичак, 1993 року народження", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час прибуття траурного кортежу та дату похорону повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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