Вимагав $35 тисяч: завершили розслідування щодо депутата Волиньради
Сьогодні, 16:00
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника, викритого на одержанні хабара у 35 тисяч доларів.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, інформує пресслужба НАБУ.
За даними слідства підозрюваний вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області з метою подальшого створення на ній підприємства з утилізації відходів. В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність.
Протягом квітня-травня поточного року депутат одержав у вигляді «завдатку» частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. доларів США, а після отримання залишку у сумі 25 тис. доларів США та обміну їх на євро з метою замести сліди був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочало після звернення заявника до Національного бюро.
Довідково:
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, інформує пресслужба НАБУ.
За даними слідства підозрюваний вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області з метою подальшого створення на ній підприємства з утилізації відходів. В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність.
Протягом квітня-травня поточного року депутат одержав у вигляді «завдатку» частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. доларів США, а після отримання залишку у сумі 25 тис. доларів США та обміну їх на євро з метою замести сліди був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочало після звернення заявника до Національного бюро.
Довідково:
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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