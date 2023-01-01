Вимагав $35 тисяч: завершили розслідування щодо депутата Волиньради

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою депутата Волинської обласної ради, викритого нау 35 тисяч доларів.Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, інформує пресслужба НАБУ.За даними слідства підозрюваний вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області з метою подальшого створення на ній підприємства з утилізації відходів. В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність.Протягом квітня-травня поточного року депутат одержав у вигляді «завдатку» частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. доларів США, а після отримання залишку у сумі 25 тис. доларів США та обміну їх на євро з метою замести слідиу порядку ст. 208 КПК України.Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочало після звернення заявника до Національного бюро.