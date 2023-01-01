Волинян закликають гідно зустріти тіло Героя Анатолія Косіка

тілом полеглого Воїна Анатолія Косіка.



Про це повідомили у Ратнівській громаді.



«Траурний кортеж очікуємо о 17.00. Нагадуємо, що спочатку тіло полеглого Захисника повезуть до Ратнівської ЦРЛ з певних процедурних питань. Опісля кортеж попрямує додому Захисника – Здомишель», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, Анатолій Косік був мобілізований на військову службу 26 лютого 2022 року, виконуючи найскладніші завдання зі звільнення та утримання української землі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 листопада, на Волинь прибуде траурний кортеж ізВоїнаПро це повідомили у Ратнівській громаді.«Траурний кортеж очікуємо о 17.00. Нагадуємо, що спочатку тіло полеглого Захисника повезуть до Ратнівської ЦРЛ з певних процедурних питань. Опісля кортеж попрямує додому Захисника – Здомишель», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, Анатолій Косік був мобілізований на військову службу 26 лютого 2022 року, виконуючи найскладніші завдання зі звільнення та утримання української землі.

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