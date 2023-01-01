Волинян закликають гідно зустріти тіло Героя Анатолія Косіка
Сьогодні, 15:37
Сьогодні, 1 листопада, на Волинь прибуде траурний кортеж із тілом полеглого Воїна Анатолія Косіка.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
«Траурний кортеж очікуємо о 17.00. Нагадуємо, що спочатку тіло полеглого Захисника повезуть до Ратнівської ЦРЛ з певних процедурних питань. Опісля кортеж попрямує додому Захисника – Здомишель», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Анатолій Косік був мобілізований на військову службу 26 лютого 2022 року, виконуючи найскладніші завдання зі звільнення та утримання української землі.
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
«Траурний кортеж очікуємо о 17.00. Нагадуємо, що спочатку тіло полеглого Захисника повезуть до Ратнівської ЦРЛ з певних процедурних питань. Опісля кортеж попрямує додому Захисника – Здомишель», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Анатолій Косік був мобілізований на військову службу 26 лютого 2022 року, виконуючи найскладніші завдання зі звільнення та утримання української землі.
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