Волинян закликають гідно зустріти тіло Героя Анатолія Косіка

Волинян закликають гідно зустріти тіло Героя Анатолія Косіка
Сьогодні, 1 листопада, на Волинь прибуде траурний кортеж із тілом полеглого Воїна Анатолія Косіка.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

«Траурний кортеж очікуємо о 17.00. Нагадуємо, що спочатку тіло полеглого Захисника повезуть до Ратнівської ЦРЛ з певних процедурних питань. Опісля кортеж попрямує додому Захисника – Здомишель», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Анатолій Косік був мобілізований на військову службу 26 лютого 2022 року, виконуючи найскладніші завдання зі звільнення та утримання української землі.

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Теги: загиблі, війна
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