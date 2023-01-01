Важка втрата для країни: загинув Герой із Волині Анатолій Косік

Важка втрата для країни: загинув Герой із Волині Анатолій Косік
Трагічна звістка прилетіла у дім родини з села Здомишель Ратнівської громади- загинув сержант Косік Анатолій Віталійович 05.04.1974 року народження.

Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.

Анатолій Косік був мобілізований на військову службу 26.02.2022 року, виконуючи найскладніші завдання зі звільнення та утримання української землі.

"Непоправна втрата для громади, тяжке і неохоплене горе для родини, важка втрата для країни", - йдеться у дописі Бірука.


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Теги: Загинув військовий, Герой, Ратнівська громада
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