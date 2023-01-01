На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Свиридюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Свиридюк
У жорстокій війні з російським агресором загинув солдат з Колківської громади солдат Богдан Романович Свиридюк.

Про це повідомляє Колківська територіальна громади.

Солдат Богдан Свиридюк 1997 року народження житель села Куликовичі, Колківської територіальної громади загинув 28 жовтня поблизу Луганської області, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, в бою за Україну, її свободу і незалежність.

"Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Низький уклін нашому Воїну-Захиснику! Світла та Вічна памʼять!" - йдеться у дописі.

У Колківській громаді оголошено триденну жалобу.

Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Загинув військовий, Герой, Колківська громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у смертельній ДТП загинула жінка, її малолітню дитину шпиталізовано
Сьогодні, 22:17
Так чудово працює волинська бригада: ворог зазнав нищівних втрат на Куп'янському напрямку
Сьогодні, 22:12
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Свиридюк
Сьогодні, 21:45
Зміни у виплатах для ВПО, тарифи на світло та газ: що чекає українців з 1 листопада
Сьогодні, 21:15
Важка втрата для країни: загинув Герой із Волині Анатолій Косік
Сьогодні, 20:56
Схожі новини
Важка втрата для країни: загинув Герой із Волині Анатолій Косік Важка втрата для країни: загинув Герой із Волині Анатолій Косік
Сьогодні, 20:56
На Харківщині загинув командир бойової машини з Волині Юрій Гимза На Харківщині загинув командир бойової машини з Волині Юрій Гимза
26 жовтень, 20:34
За день до 34-річчя: у Нововолинську поховали Героя Степана Локшина За день до 34-річчя: у Нововолинську поховали Героя Степана Локшина
21 жовтень, 15:23
На фронті загинув Герой Володимир Гірикович з Шацька На фронті загинув Герой Володимир Гірикович з Шацька
17 жовтень, 21:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у смертельній ДТП загинула жінка, її малолітню дитину шпиталізовано
Сьогодні, 22:17
 0
Так чудово працює волинська бригада: ворог зазнав нищівних втрат на Куп'янському напрямку
Сьогодні, 22:12
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Свиридюк
Сьогодні, 21:45
 0
Зміни у виплатах для ВПО, тарифи на світло та газ: що чекає українців з 1 листопада
Сьогодні, 21:15
 0
Важка втрата для країни: загинув Герой із Волині Анатолій Косік
Сьогодні, 20:56
 0
Медіа
відео
1/8