На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Свиридюк

Богдан Романович Свиридюк.



Про це повідомляє Колківська територіальна громади.



Солдат Богдан Свиридюк 1997 року народження житель села Куликовичі, Колківської територіальної громади загинув 28 жовтня поблизу Луганської області, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, в бою за Україну, її свободу і незалежність.



"Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Низький уклін нашому Воїну-Захиснику! Світла та Вічна памʼять!" - йдеться у дописі.



У Колківській громаді оголошено триденну жалобу.



Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жорстокій війні з російським агресором загинув солдат з Колківської громади солдатПро це повідомляє Колківська територіальна громади.Солдат Богдан Свиридюк 1997 року народження житель села Куликовичі, Колківської територіальної громади загинув 28 жовтня поблизу Луганської області, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, в бою за Україну, її свободу і незалежність."Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Низький уклін нашому Воїну-Захиснику! Світла та Вічна памʼять!" - йдеться у дописі.У Колківській громаді оголошено триденну жалобу.Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.

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