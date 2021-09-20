Зміни у виплатах для ВПО, тарифи на світло та газ: що чекає українців з 1 листопада





Виплати для ВПО: що зміниться з 1 листопада



Нагадуємо, в Україні працюють виплати для ВПО: 3000 гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідність, усім іншим — по 2000 гривень. З 1 листопада 2023 року допомогу призначатимуть на сім’ю, яка вперше звернулася за виплатою, та буде надана щомісяця одному з членів сім’ї. Від початку осені для деяких категорій переселенців уже скасували право на грошову допомогу. Зокрема, до них віднесли тих ВПО, які:



► мають депозит більш ніж 100 тисяч гривень;



► перебувають за кордоном понад місяць без поважної причини (відрядження, стажування, догляд за хворими рідними);



► є власниками житла, що розташоване на інших територіях ніж ті, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї;придбали житло вартість більш ніж 100 тисяч гривень;



► придбали автомобіль, якому менш як п'ять років;



► купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тисяч гривень.



Що буде з пенсіями з 1 листопада



До кінця 2023 року не передбачено нових індексацій пенсії, тому розмір пенсій залишиться без змін. Вікову надбавку отримають пенсіонери, яким протягом року виповниться 70, 75 чи 80 років — 300, 456, 570 гривень відповідно. Додаткову грошову допомогу коштом ООН можуть надати деяким категоріям пенсіонерів, що є ВПО,



Тарифи на світло з 1 листопада



Для населення тарифи на електроенергію змінилися з 1 червня. Зараз тарифи складає 2,64 грн за кВт-год, і залишиться незмінним до завершення опалювального сезону. Зростання вартості буде лише для непобутових споживачів. Нагадуємо, що через підвищення тарифу влітку рахунки українців виросли в середньому на 250 гривні.



Тарифи на воду з 1 листопада



Сталим буде і тариф на воду. Хоч у липні і планувалося підвищення вартості водопостачання на 32%, проте це рішення так і не набрало чинності. Вартість комунальної послуги варіюється у різних регіонах України.



Тарифи на газ з 1 листопада



Найбільший постачальник газу в Україні Нафтогаз не буде підіймати вартість палива через воєнні дії. До травня 2024 ціна на газ буде сталою — 7,96 гривні (з ПДВ) за кубометр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 листопада в українці відчують певні зміни у державних виплатах. Деякі переселенці залишаться без грошової допомоги, а пенсіонери зможуть отримати надбавку до пенсії, про це інформує 1+1 Нагадуємо, в Україні працюють виплати для ВПО: 3000 гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідність, усім іншим — по 2000 гривень. З 1 листопада 2023 року допомогу призначатимуть на сім’ю, яка вперше звернулася за виплатою, та буде надана щомісяця одному з членів сім’ї. Від початку осені для деяких категорій переселенців уже скасували право на грошову допомогу. Зокрема, до них віднесли тих ВПО, які:► мають депозит більш ніж 100 тисяч гривень;► перебувають за кордоном понад місяць без поважної причини (відрядження, стажування, догляд за хворими рідними);► є власниками житла, що розташоване на інших територіях ніж ті, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї;придбали житло вартість більш ніж 100 тисяч гривень;► придбали автомобіль, якому менш як п'ять років;► купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тисяч гривень.До кінця 2023 року не передбачено нових індексацій пенсії, тому розмір пенсій залишиться без змін. Вікову надбавку отримають пенсіонери, яким протягом року виповниться 70, 75 чи 80 років — 300, 456, 570 гривень відповідно. Додаткову грошову допомогу коштом ООН можуть надати деяким категоріям пенсіонерів, що є ВПО,Для населення тарифи на електроенергію змінилися з 1 червня. Зараз тарифи складає 2,64 грн за кВт-год, і залишиться незмінним до завершення опалювального сезону. Зростання вартості буде лише для непобутових споживачів. Нагадуємо, що через підвищення тарифу влітку рахунки українців виросли в середньому на 250 гривні.Сталим буде і тариф на воду. Хоч у липні і планувалося підвищення вартості водопостачання на 32%, проте це рішення так і не набрало чинності. Вартість комунальної послуги варіюється у різних регіонах України.Найбільший постачальник газу в Україні Нафтогаз не буде підіймати вартість палива через воєнні дії. До травня 2024 ціна на газ буде сталою — 7,96 гривні (з ПДВ) за кубометр.

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