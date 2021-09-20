Зміни у виплатах для ВПО, тарифи на світло та газ: що чекає українців з 1 листопада

Зміни у виплатах для ВПО, тарифи на світло та газ: що чекає українців з 1 листопада
З 1 листопада в українці відчують певні зміни у державних виплатах. Деякі переселенці залишаться без грошової допомоги, а пенсіонери зможуть отримати надбавку до пенсії, про це інформує 1+1.

Виплати для ВПО: що зміниться з 1 листопада

Нагадуємо, в Україні працюють виплати для ВПО: 3000 гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідність, усім іншим — по 2000 гривень. З 1 листопада 2023 року допомогу призначатимуть на сім’ю, яка вперше звернулася за виплатою, та буде надана щомісяця одному з членів сім’ї. Від початку осені для деяких категорій переселенців уже скасували право на грошову допомогу. Зокрема, до них віднесли тих ВПО, які:

► мають депозит більш ніж 100 тисяч гривень;

► перебувають за кордоном понад місяць без поважної причини (відрядження, стажування, догляд за хворими рідними);

► є власниками житла, що розташоване на інших територіях ніж ті, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї;придбали житло вартість більш ніж 100 тисяч гривень;

► придбали автомобіль, якому менш як п'ять років;

► купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тисяч гривень.

Що буде з пенсіями з 1 листопада

До кінця 2023 року не передбачено нових індексацій пенсії, тому розмір пенсій залишиться без змін. Вікову надбавку отримають пенсіонери, яким протягом року виповниться 70, 75 чи 80 років — 300, 456, 570 гривень відповідно. Додаткову грошову допомогу коштом ООН можуть надати деяким категоріям пенсіонерів, що є ВПО,

Тарифи на світло з 1 листопада

Для населення тарифи на електроенергію змінилися з 1 червня. Зараз тарифи складає 2,64 грн за кВт-год, і залишиться незмінним до завершення опалювального сезону. Зростання вартості буде лише для непобутових споживачів. Нагадуємо, що через підвищення тарифу влітку рахунки українців виросли в середньому на 250 гривні.

Тарифи на воду з 1 листопада

Сталим буде і тариф на воду. Хоч у липні і планувалося підвищення вартості водопостачання на 32%, проте це рішення так і не набрало чинності. Вартість комунальної послуги варіюється у різних регіонах України.

Тарифи на газ з 1 листопада

Найбільший постачальник газу в Україні Нафтогаз не буде підіймати вартість палива через воєнні дії. До травня 2024 ціна на газ буде сталою — 7,96 гривні (з ПДВ) за кубометр.


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Теги: 1 листопада, зміни, тарифи, ВПО
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