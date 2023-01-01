ТОП-5 смачних страв з гарбуза, які варто спробувати цього сезону. РЕЦЕПТИ

ТОП-5 смачних страв з гарбуза, які варто спробувати цього сезону. РЕЦЕПТИ
Сезон гарбузів – у розпалі, а приготувати з нього можна все: від десертів та випічки до салатів та супів. Без перебільшення, гарбуз ідеально поєднується зі всім, що знайдете у холодильнику.

Окрім того, що гарбуз може стати чудовим інгредієнтом смачних страв, він ще й корисний для здоров’я.

Завдяки великій кількості бета-каротину, який наш організм перетворює на вітамін А, гарбуз зміцнює імунну систему. Відомо, що вітамін А позитивно впливає на імунітет та допомагає боротися з інфекціями.

Наявність вітаміну С у складі гарбуза збільшує вироблення лейкоцитів (білих кров’яних тілець), що допомагає клітинам імунної системи працювати ефективніше, а ще сприяє загоєнню ран. Гарними помічниками імунітету також є вітамін Е, залізо та фолієва кислота, яких вдосталь міститься в гарбузах.

Калорійність гарбуза становить 26 ккал на 100г.

Овочеве різото з гарбузом


ТОП-5 смачних страв з гарбуза, які варто спробувати цього сезону. РЕЦЕПТИ

Різото - це завжди чудовий вибір для гурманів. Додавання гарбуза надасть цій страві особливий смак і аромат. Щоб підсилити їх, можна додати товчене гарбузове насіння.

Інгредієнти:
  • 200 г м’якоті гарбуза,

  • 1 ст. л. рису,

  • 50 г твердого сиру,

  • 1,2 л м’ясного або курячого бульйону,

  • 50 мл білого сухого вина,

  • 50 г вершкового масла,

  • рослинна олія, сіль – до смаку.


    • Для декору:
    – невеликий гарбуз «гітара».

    Приготування:

    1. Рис промити, залити водою і настояти півтори години.
    2. М’якоть гарбуза наріжте шматочками та присмажте на рослинній олії. Потім наріжте цибулю та додайте до гарбуза.
    3. До гарбуза й цибулі додайте рис, продовжуючи смажити на повільному вогні доти, поки рис не вбере олію.
    4. У посуд із рисом і овочами влийте вино та продовжуйте тушкувати, поки вино не випарується. Потім влийте один ополоник гарячого бульйону і тушкуйте до випаровування. Коли бульйон вбереться, влийте ще один ополоник – так до кінця вливайте бульйон, поки він не скінчиться, при цьому весь час помішуй рис.
    5. Коли вливатимете останній ополоник бульйону, додайте тертий сир, вершкове масло, сіль, усе ретельно перемішайте і зніміть з плити. 6. Накрийте гарбузове різото кришкою та дайте настоятися 10-15 хвилин.
    6. Гарбуз «гітару» розріжте уздовж, видаліть м’якоть, використовуй як блюдо для подачі різото на стіл. Перш ніж подавати різото, дно та стінки блюда-гарбуза краще вистелити фольгою.

    Лазанья з гарбузом і зеленим соусом бешамель


    ТОП-5 смачних страв з гарбуза, які варто спробувати цього сезону. РЕЦЕПТИ

    Інгредієнти:
    Для лазаньї:
  • 1 кг гарбуза

  • 350 г листів для лазаньї

  • 2 зубчики часнику

  • 2 ст. л. оливкової олії

  • сіль за смаком

  • перець за смаком

  • 30 г волоського горіха


    • Для соусу бешамель:
  • 60 г вершкового масла

  • 50 г борошна

  • 700 мл молока

  • 1-2 дрібки солі

  • 150 г сиру моцарела

  • 30 г волоського горіха

  • 200 г зеленого горошку (заморожений)

  • 300 г шпинату


    • Приготування.
    1. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Гарбуз очистьте від шкірки та поріжте тонкими скибками, товщиною 3-4 мм. 2 зубчики часнику також почистьте і натріть на дрібній терці.

    2. Гарбуз і подрібнений часник викладіть на деко, застелене пергаментом, посоліть, поперчіть і полийте 2 ст. л. оливкової олії. Запікайте 20 хвилин при температурі 180 градусів.

    3. Для соусу: 150 г моцарели натріть на крупній терці, 30 г волоського горіха подрібніть ножем, а 300 г шпинату помийте, висушіть і наріжте. У каструлі розтопіть 60 г вершкового масла і обсмажте на ньому 50 г борошна рівно 1 хвилину. Додайте в каструлю 700 мл молока трьома порціями, постійно помішуючи. Додайте 1-2 дрібки солі, терту моцарелу, подрібнені ядра горіха, зелений горошок і листя шпинату. Варіть ще 1-2 хвилини.

    4. Форму для запікання об'ємом близько 2-2,5 літрів змастіть оливковою олією. На дно викладіть листи лазаньї, зверху викладіть третину гарбуза і залийте третиною соусу. Повторіть шари кілька разів, зверху повинен бути шар соусу. Випікайте в духовці 30-35 хвилин. При подачі посипте лазанью подрібненим волоським горіхом.

    Оладки з гарбуза і яблука


    ТОП-5 смачних страв з гарбуза, які варто спробувати цього сезону. РЕЦЕПТИ

    Інгредієнти:
  • 400 г гарбуза,

  • 1 яблуко,

  • 2 яйця,

  • 1 склянка борошна,

  • 0,5 склянки кефіру,

  • 2 ст. ложки цукру,

  • 3-4 ст. ложки олії, кориця на кінчик ножа, сіль за смаком.


    • Приготування:
    1. Яблуко і гарбуз помийте, очистіть від шкірки і насіння. Яблуко і гарбуз натріть на крупній тертці.

    2. Змішайте яйця, цукор, сіль, корицю, кефір, додайте борошно і перемішайте.

    3. Додайте в тісто гарбуз, яблуко і ще раз перемішайте.

    4. Ложкою акуратно викладайте оладки з гарбуза і яблука на трохи розігріту сковороду з олією.

    5. Смажте оладки з гарбуза і яблука на слабкому вогні під кришкою з двох сторін до готовності 4-5 хвилин.

    6. Зняті зі сковороди оладки з гарбуза і яблука помістіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте оладки з гарбуза і яблука гарячими зі сметаною або варенням.

    Суп-пюре з гарбуза та печериць


    ТОП-5 смачних страв з гарбуза, які варто спробувати цього сезону. РЕЦЕПТИ

    Інгредієнти:
  • 200 г гарбуза

  • 200 г печериць

  • 2 картоплини

  • 1 помідор

  • корінь петрушки,

  • 1 цибулина,

  • 2 ст. ложки рослинної олії

  • 5 стаканів води

  • сіль, перець та інші спеції за смаком
    зелень


    • Спосіб приготування
    1. Гриби та цибулю нарізати невеликими шматочками, подрібнити корінь петрушки в блендері чи вручну. Перемішати все та обсмажити на рослинній олії (підійде як соняшникова, так і оливкова).

    2. Картоплю та гарбуз, порізані на брусочки, залити гарячою водою та варити близько 10-ти хвилин.

    3. Додати обсмажені овочі, порізані помідори, сіль, перець та інші спеції за смаком і варити до готовності на невеликому вогні.

    4. Готовий суп подрібнити в блендері, а перед подачею додати зелень для аромату та смаку. В суп можна також додати сухарики або їсти його з грінками.

    Гарбузово-курячі котлети


    ТОП-5 смачних страв з гарбуза, які варто спробувати цього сезону. РЕЦЕПТИ

    Інгредієнти:
  • 400 г курячого філе,

  • 1 яйце,

  • 200 г гарбуза,

  • 1 цибулина,

  • 2 зубки часнику,

  • 1 ст. ложка вершкового масла,

  • 2 ст. ложки манки,

  • 2 ст. ложки олії,

  • мелений коріандр за смаком,

  • чорний мелений перець за смаком,

  • сіль за смаком.


    • Приготування:
    1. Гарбуз очисти від шкірки і насіння і натри на крупній тертці.

    2. Куряче філе пропусти через м’ясорубку разом із цибулею і часником.

    3. З’єднай фарш і гарбуз, додай яйце, розм’якшене вершкове масло, манку, спеції, посоли і гарненько перемішай. Залиш фарш на 20 хвилин.

    4. Сформуй невеликі котлети і обсмаж їх на олії з двох боків до золотистої скоринки приблизно по 5 хвилин.

    5. Котлети з курячого філе з гарбузом готові. Подавай їх гарячими із будь-яким гарніром, салатом або овочами.

    Смачного! Насолоджуйтесь осінніми смаками та готуйте в задоволення!

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    Теги: гарбуз, рецепти, варте уваги
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