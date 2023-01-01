ТОП-5 смачних страв з гарбуза, які варто спробувати цього сезону. РЕЦЕПТИ
Сьогодні, 20:29
Сезон гарбузів – у розпалі, а приготувати з нього можна все: від десертів та випічки до салатів та супів. Без перебільшення, гарбуз ідеально поєднується зі всім, що знайдете у холодильнику.
Окрім того, що гарбуз може стати чудовим інгредієнтом смачних страв, він ще й корисний для здоров’я.
Завдяки великій кількості бета-каротину, який наш організм перетворює на вітамін А, гарбуз зміцнює імунну систему. Відомо, що вітамін А позитивно впливає на імунітет та допомагає боротися з інфекціями.
Наявність вітаміну С у складі гарбуза збільшує вироблення лейкоцитів (білих кров’яних тілець), що допомагає клітинам імунної системи працювати ефективніше, а ще сприяє загоєнню ран. Гарними помічниками імунітету також є вітамін Е, залізо та фолієва кислота, яких вдосталь міститься в гарбузах.
Калорійність гарбуза становить 26 ккал на 100г.
Різото - це завжди чудовий вибір для гурманів. Додавання гарбуза надасть цій страві особливий смак і аромат. Щоб підсилити їх, можна додати товчене гарбузове насіння.
Інгредієнти:
200 г м’якоті гарбуза,
1 ст. л. рису,
50 г твердого сиру,
1,2 л м’ясного або курячого бульйону,
50 мл білого сухого вина,
50 г вершкового масла,
рослинна олія, сіль – до смаку.
Для декору:
– невеликий гарбуз «гітара».
Приготування:
1. Рис промити, залити водою і настояти півтори години.
2. М’якоть гарбуза наріжте шматочками та присмажте на рослинній олії. Потім наріжте цибулю та додайте до гарбуза.
3. До гарбуза й цибулі додайте рис, продовжуючи смажити на повільному вогні доти, поки рис не вбере олію.
4. У посуд із рисом і овочами влийте вино та продовжуйте тушкувати, поки вино не випарується. Потім влийте один ополоник гарячого бульйону і тушкуйте до випаровування. Коли бульйон вбереться, влийте ще один ополоник – так до кінця вливайте бульйон, поки він не скінчиться, при цьому весь час помішуй рис.
5. Коли вливатимете останній ополоник бульйону, додайте тертий сир, вершкове масло, сіль, усе ретельно перемішайте і зніміть з плити. 6. Накрийте гарбузове різото кришкою та дайте настоятися 10-15 хвилин.
6. Гарбуз «гітару» розріжте уздовж, видаліть м’якоть, використовуй як блюдо для подачі різото на стіл. Перш ніж подавати різото, дно та стінки блюда-гарбуза краще вистелити фольгою.
Інгредієнти:
Для лазаньї:
1 кг гарбуза
350 г листів для лазаньї
2 зубчики часнику
2 ст. л. оливкової олії
сіль за смаком
перець за смаком
30 г волоського горіха
Для соусу бешамель:
60 г вершкового масла
50 г борошна
700 мл молока
1-2 дрібки солі
150 г сиру моцарела
30 г волоського горіха
200 г зеленого горошку (заморожений)
300 г шпинату
Приготування.
1. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Гарбуз очистьте від шкірки та поріжте тонкими скибками, товщиною 3-4 мм. 2 зубчики часнику також почистьте і натріть на дрібній терці.
2. Гарбуз і подрібнений часник викладіть на деко, застелене пергаментом, посоліть, поперчіть і полийте 2 ст. л. оливкової олії. Запікайте 20 хвилин при температурі 180 градусів.
3. Для соусу: 150 г моцарели натріть на крупній терці, 30 г волоського горіха подрібніть ножем, а 300 г шпинату помийте, висушіть і наріжте. У каструлі розтопіть 60 г вершкового масла і обсмажте на ньому 50 г борошна рівно 1 хвилину. Додайте в каструлю 700 мл молока трьома порціями, постійно помішуючи. Додайте 1-2 дрібки солі, терту моцарелу, подрібнені ядра горіха, зелений горошок і листя шпинату. Варіть ще 1-2 хвилини.
4. Форму для запікання об'ємом близько 2-2,5 літрів змастіть оливковою олією. На дно викладіть листи лазаньї, зверху викладіть третину гарбуза і залийте третиною соусу. Повторіть шари кілька разів, зверху повинен бути шар соусу. Випікайте в духовці 30-35 хвилин. При подачі посипте лазанью подрібненим волоським горіхом.
Інгредієнти:
400 г гарбуза,
1 яблуко,
2 яйця,
1 склянка борошна,
0,5 склянки кефіру,
2 ст. ложки цукру,
3-4 ст. ложки олії, кориця на кінчик ножа, сіль за смаком.
Приготування:
1. Яблуко і гарбуз помийте, очистіть від шкірки і насіння. Яблуко і гарбуз натріть на крупній тертці.
2. Змішайте яйця, цукор, сіль, корицю, кефір, додайте борошно і перемішайте.
3. Додайте в тісто гарбуз, яблуко і ще раз перемішайте.
4. Ложкою акуратно викладайте оладки з гарбуза і яблука на трохи розігріту сковороду з олією.
5. Смажте оладки з гарбуза і яблука на слабкому вогні під кришкою з двох сторін до готовності 4-5 хвилин.
6. Зняті зі сковороди оладки з гарбуза і яблука помістіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте оладки з гарбуза і яблука гарячими зі сметаною або варенням.
Інгредієнти:
200 г гарбуза
200 г печериць
2 картоплини
1 помідор
корінь петрушки,
1 цибулина,
2 ст. ложки рослинної олії
5 стаканів води
сіль, перець та інші спеції за смаком
зелень
Спосіб приготування
1. Гриби та цибулю нарізати невеликими шматочками, подрібнити корінь петрушки в блендері чи вручну. Перемішати все та обсмажити на рослинній олії (підійде як соняшникова, так і оливкова).
2. Картоплю та гарбуз, порізані на брусочки, залити гарячою водою та варити близько 10-ти хвилин.
3. Додати обсмажені овочі, порізані помідори, сіль, перець та інші спеції за смаком і варити до готовності на невеликому вогні.
4. Готовий суп подрібнити в блендері, а перед подачею додати зелень для аромату та смаку. В суп можна також додати сухарики або їсти його з грінками.
Інгредієнти:
400 г курячого філе,
1 яйце,
200 г гарбуза,
1 цибулина,
2 зубки часнику,
1 ст. ложка вершкового масла,
2 ст. ложки манки,
2 ст. ложки олії,
мелений коріандр за смаком,
чорний мелений перець за смаком,
сіль за смаком.
Приготування:
1. Гарбуз очисти від шкірки і насіння і натри на крупній тертці.
2. Куряче філе пропусти через м’ясорубку разом із цибулею і часником.
3. З’єднай фарш і гарбуз, додай яйце, розм’якшене вершкове масло, манку, спеції, посоли і гарненько перемішай. Залиш фарш на 20 хвилин.
4. Сформуй невеликі котлети і обсмаж їх на олії з двох боків до золотистої скоринки приблизно по 5 хвилин.
5. Котлети з курячого філе з гарбузом готові. Подавай їх гарячими із будь-яким гарніром, салатом або овочами.
Смачного! Насолоджуйтесь осінніми смаками та готуйте в задоволення!
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Окрім того, що гарбуз може стати чудовим інгредієнтом смачних страв, він ще й корисний для здоров’я.
Завдяки великій кількості бета-каротину, який наш організм перетворює на вітамін А, гарбуз зміцнює імунну систему. Відомо, що вітамін А позитивно впливає на імунітет та допомагає боротися з інфекціями.
Наявність вітаміну С у складі гарбуза збільшує вироблення лейкоцитів (білих кров’яних тілець), що допомагає клітинам імунної системи працювати ефективніше, а ще сприяє загоєнню ран. Гарними помічниками імунітету також є вітамін Е, залізо та фолієва кислота, яких вдосталь міститься в гарбузах.
Калорійність гарбуза становить 26 ккал на 100г.
Овочеве різото з гарбузом
Різото - це завжди чудовий вибір для гурманів. Додавання гарбуза надасть цій страві особливий смак і аромат. Щоб підсилити їх, можна додати товчене гарбузове насіння.
Інгредієнти:
Для декору:
– невеликий гарбуз «гітара».
Приготування:
1. Рис промити, залити водою і настояти півтори години.
2. М’якоть гарбуза наріжте шматочками та присмажте на рослинній олії. Потім наріжте цибулю та додайте до гарбуза.
3. До гарбуза й цибулі додайте рис, продовжуючи смажити на повільному вогні доти, поки рис не вбере олію.
4. У посуд із рисом і овочами влийте вино та продовжуйте тушкувати, поки вино не випарується. Потім влийте один ополоник гарячого бульйону і тушкуйте до випаровування. Коли бульйон вбереться, влийте ще один ополоник – так до кінця вливайте бульйон, поки він не скінчиться, при цьому весь час помішуй рис.
5. Коли вливатимете останній ополоник бульйону, додайте тертий сир, вершкове масло, сіль, усе ретельно перемішайте і зніміть з плити. 6. Накрийте гарбузове різото кришкою та дайте настоятися 10-15 хвилин.
6. Гарбуз «гітару» розріжте уздовж, видаліть м’якоть, використовуй як блюдо для подачі різото на стіл. Перш ніж подавати різото, дно та стінки блюда-гарбуза краще вистелити фольгою.
Лазанья з гарбузом і зеленим соусом бешамель
Інгредієнти:
Для лазаньї:
Для соусу бешамель:
Приготування.
1. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Гарбуз очистьте від шкірки та поріжте тонкими скибками, товщиною 3-4 мм. 2 зубчики часнику також почистьте і натріть на дрібній терці.
2. Гарбуз і подрібнений часник викладіть на деко, застелене пергаментом, посоліть, поперчіть і полийте 2 ст. л. оливкової олії. Запікайте 20 хвилин при температурі 180 градусів.
3. Для соусу: 150 г моцарели натріть на крупній терці, 30 г волоського горіха подрібніть ножем, а 300 г шпинату помийте, висушіть і наріжте. У каструлі розтопіть 60 г вершкового масла і обсмажте на ньому 50 г борошна рівно 1 хвилину. Додайте в каструлю 700 мл молока трьома порціями, постійно помішуючи. Додайте 1-2 дрібки солі, терту моцарелу, подрібнені ядра горіха, зелений горошок і листя шпинату. Варіть ще 1-2 хвилини.
4. Форму для запікання об'ємом близько 2-2,5 літрів змастіть оливковою олією. На дно викладіть листи лазаньї, зверху викладіть третину гарбуза і залийте третиною соусу. Повторіть шари кілька разів, зверху повинен бути шар соусу. Випікайте в духовці 30-35 хвилин. При подачі посипте лазанью подрібненим волоським горіхом.
Оладки з гарбуза і яблука
Інгредієнти:
Приготування:
1. Яблуко і гарбуз помийте, очистіть від шкірки і насіння. Яблуко і гарбуз натріть на крупній тертці.
2. Змішайте яйця, цукор, сіль, корицю, кефір, додайте борошно і перемішайте.
3. Додайте в тісто гарбуз, яблуко і ще раз перемішайте.
4. Ложкою акуратно викладайте оладки з гарбуза і яблука на трохи розігріту сковороду з олією.
5. Смажте оладки з гарбуза і яблука на слабкому вогні під кришкою з двох сторін до готовності 4-5 хвилин.
6. Зняті зі сковороди оладки з гарбуза і яблука помістіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте оладки з гарбуза і яблука гарячими зі сметаною або варенням.
Суп-пюре з гарбуза та печериць
Інгредієнти:
зелень
Спосіб приготування
1. Гриби та цибулю нарізати невеликими шматочками, подрібнити корінь петрушки в блендері чи вручну. Перемішати все та обсмажити на рослинній олії (підійде як соняшникова, так і оливкова).
2. Картоплю та гарбуз, порізані на брусочки, залити гарячою водою та варити близько 10-ти хвилин.
3. Додати обсмажені овочі, порізані помідори, сіль, перець та інші спеції за смаком і варити до готовності на невеликому вогні.
4. Готовий суп подрібнити в блендері, а перед подачею додати зелень для аромату та смаку. В суп можна також додати сухарики або їсти його з грінками.
Гарбузово-курячі котлети
Інгредієнти:
Приготування:
1. Гарбуз очисти від шкірки і насіння і натри на крупній тертці.
2. Куряче філе пропусти через м’ясорубку разом із цибулею і часником.
3. З’єднай фарш і гарбуз, додай яйце, розм’якшене вершкове масло, манку, спеції, посоли і гарненько перемішай. Залиш фарш на 20 хвилин.
4. Сформуй невеликі котлети і обсмаж їх на олії з двох боків до золотистої скоринки приблизно по 5 хвилин.
5. Котлети з курячого філе з гарбузом готові. Подавай їх гарячими із будь-яким гарніром, салатом або овочами.
Смачного! Насолоджуйтесь осінніми смаками та готуйте в задоволення!
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