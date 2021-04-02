Рівненську митницю очолив волинський митник

Рівненську митницю очолив волинський митник
Волинський митник Віталій Собчук очолив Рівненську митницю.

Про це інформує ВСН.

Згідно з наказом Голови Держмитслужби від 31.10.2023 р. з 01.11.2023 р. виконання обов'язків за посадою начальника Рівненської митниці покладено на Собчука Віталія, заступника ВМО #4 м/п «Устилуг» Волинської митниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Митник, Волинь, Рівненська митниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Важка втрата для країни: загинув Герой із Волині Анатолій Косік
Сьогодні, 20:56
ТОП-5 смачних страв з гарбуза, які варто спробувати цього сезону. РЕЦЕПТИ
Сьогодні, 20:29
Рівненську митницю очолив волинський митник
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада
Сьогодні, 20:00
Основні критерії вибору при покупці полиці для взуття*
Сьогодні, 19:49
Схожі новини
На Волині митник зі спільником встановили таксу за проїзд через кордон авто з товаром На Волині митник зі спільником встановили таксу за проїзд через кордон авто з товаром
26 квітень, 16:45
На Волині судитимуть митника, через якого держава не отримала більше мільйона гривень На Волині судитимуть митника, через якого держава не отримала більше мільйона гривень
02 квітень, 2021, 14:30
Депутат однієї із громад на Волині п'яним крав пісок із урочища. ВІДЕО Депутат однієї із громад на Волині п'яним крав пісок із урочища. ВІДЕО
02 квітень, 2020, 12:54
Волинського митника підозрюють у вимаганні й одержанні хабаря Волинського митника підозрюють у вимаганні й одержанні хабаря
11 лютий, 2020, 21:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Важка втрата для країни: загинув Герой із Волині Анатолій Косік
Сьогодні, 20:56
 0
ТОП-5 смачних страв з гарбуза, які варто спробувати цього сезону. РЕЦЕПТИ
Сьогодні, 20:29
 0
Рівненську митницю очолив волинський митник
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Основні критерії вибору при покупці полиці для взуття*
Сьогодні, 19:49
 0
Медіа
відео
1/8