Рівненську митницю очолив волинський митник
Сьогодні, 20:25
Волинський митник Віталій Собчук очолив Рівненську митницю.
Про це інформує ВСН.
Згідно з наказом Голови Держмитслужби від 31.10.2023 р. з 01.11.2023 р. виконання обов'язків за посадою начальника Рівненської митниці покладено на Собчука Віталія, заступника ВМО #4 м/п «Устилуг» Волинської митниці.
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Про це інформує ВСН.
Згідно з наказом Голови Держмитслужби від 31.10.2023 р. з 01.11.2023 р. виконання обов'язків за посадою начальника Рівненської митниці покладено на Собчука Віталія, заступника ВМО #4 м/п «Устилуг» Волинської митниці.
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