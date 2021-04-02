Рівненську митницю очолив волинський митник

Віталій Собчук очолив Рівненську митницю.



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Згідно з наказом Голови Держмитслужби від 31.10.2023 р. з 01.11.2023 р. виконання обов'язків за посадою начальника Рівненської митниці покладено на Собчука Віталія, заступника ВМО #4 м/п «Устилуг» Волинської митниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський митникочолив Рівненську митницю.Про це інформує ВСН Згідно з наказом Голови Держмитслужби від 31.10.2023 р. з 01.11.2023 р. виконання обов'язків за посадою начальника Рівненської митниці покладено на Собчука Віталія, заступника ВМО #4 м/п «Устилуг» Волинської митниці.

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