Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-11° тепла, вдень 11-13° тепла.

В області – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12° тепла, вдень 9-14° тепла.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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