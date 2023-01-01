Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-11° тепла, вдень 11-13° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12° тепла, вдень 9-14° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-11° тепла, вдень 11-13° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12° тепла, вдень 9-14° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Рівненську митницю очолив волинський митник
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада
Сьогодні, 20:00
Основні критерії вибору при покупці полиці для взуття*
Сьогодні, 19:49
Суд насварив волинянина, діти якого жили в бруді та без їжі
Сьогодні, 19:16