Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 9-11° тепла, вдень 11-13° тепла.



В області – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 7-12° тепла, вдень 9-14° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 9-11° тепла, вдень 11-13° тепла.В області – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 7-12° тепла, вдень 9-14° тепла.

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