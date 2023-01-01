Суд насварив волинянина, діти якого жили в бруді та без їжі
Сьогодні, 19:16
Багатодітний батько із Іваничівської громади, який повністю занехаяв власних чотирьох нащадків, обійшовся легким переляком.
Про це пише Буг.
Чоловік, який наразі проживає в Іваничівській громаді, ухилився від виконання батьківських обов`язків.
Як ідеться у постанові Іваничівського райсуду, вдень 31 серпня перевіряючі служби виявили, що четверо неповнолітніх дітей проживають в антисанітарії. У будинку було брудно, а їжа, засоби гігієни, дитячий одяг та постільна білизна – взагалі відсутні.
Проти батька порушили адміністративне провадження за ч.1 ст. 184 КУпАП (Ухилення від виконання батьківських обов`язків відносно своїх неповнолітніх дітей).
У суді чоловік визнав свою вину, запевнив, що щиро розкаявся й просив суворо його не карати. Він пояснив, що тоді в його дітей дійсно були незадовільні умови для проживання. За його словами, це сталося в той час, коли його дружина була у лікарні, а він вимушений був працювати, щоб утримувати родину. Батько запевнив, що наразі більшість недоліків вправлена.
Суд визнав багатодітного батька винним та оголосив йому попередження. Більш суворого покарання вирішив не призначати. Також йому доведеться сплатити в дохід держави 537 гривень судового збору.
Нагадаємо, гастролерка із Полтавщини примудрилася видурити кошти у працівників щонайменше шести луцьких закладів.
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Про це пише Буг.
Чоловік, який наразі проживає в Іваничівській громаді, ухилився від виконання батьківських обов`язків.
Як ідеться у постанові Іваничівського райсуду, вдень 31 серпня перевіряючі служби виявили, що четверо неповнолітніх дітей проживають в антисанітарії. У будинку було брудно, а їжа, засоби гігієни, дитячий одяг та постільна білизна – взагалі відсутні.
Проти батька порушили адміністративне провадження за ч.1 ст. 184 КУпАП (Ухилення від виконання батьківських обов`язків відносно своїх неповнолітніх дітей).
У суді чоловік визнав свою вину, запевнив, що щиро розкаявся й просив суворо його не карати. Він пояснив, що тоді в його дітей дійсно були незадовільні умови для проживання. За його словами, це сталося в той час, коли його дружина була у лікарні, а він вимушений був працювати, щоб утримувати родину. Батько запевнив, що наразі більшість недоліків вправлена.
Суд визнав багатодітного батька винним та оголосив йому попередження. Більш суворого покарання вирішив не призначати. Також йому доведеться сплатити в дохід держави 537 гривень судового збору.
Нагадаємо, гастролерка із Полтавщини примудрилася видурити кошти у працівників щонайменше шести луцьких закладів.
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