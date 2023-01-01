Шахрайка надурила шість кав’ярень у Луцьку: у чому схема

Шахрайка надурила шість кав’ярень у Луцьку: у чому схема
Гастролерка із Полтавщини примудрилася видурити кошти у працівників щонайменше шести луцьких закладів. Схема виявилася наскільки простою, настільки ж і ефективною.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Як свідчать матеріали справи, метикувати дама діяла вельми нахабно. Вона робила замовлення на каву чи випічку і діставала 500-гривневу купюру, аби нібито розрахуватися. Поки ж працівники кав’ярні відволікалися, спритно ховала купюру і вимагала решту: буцімто, заплатила за крам.

Як наслідок, довірливі продавці таки їй повертали кошти. У такий спосіб шахрайка не тільки отримувала безплатно каву, а ще й «бонус» - 400-500 гривень додатково.

Правоохоронці встановили, що гастролека ошукала працівників мінімум шести луцьких кав’ярень.

У підсумку, спритницю затримали. Суд визнав її винною у шахрайстві та оштрафував на 51 тисячу гривень. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, до 15 років ув’язнення в обласному центрі Волині засудили колишню освітянку за державну зраду.

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Теги: шахраї, Україна
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