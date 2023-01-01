Росіяни розстріляли сплячу родину в окупованій Волновасі: прокуратура почала розслідування

Росіяни розстріляли сплячу родину в окупованій Волновасі: прокуратура почала розслідування
Розпочали розслідування за фактом вбивства в окупованій Волновасі 9 цивільних, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляють в Донецькій обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У ході моніторингу медіапростору прокурорами виявлено інформацію про вбивство представниками збройних формувань рф родини у тимчасово окупованому м. Волноваха.

За попередніми даними, у жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.

Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли.

27 жовтня представники зф рф повернулись до помешкання та, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли усіх 9 членів родини, які на той момент вже спали. Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження.

Наразі досудове розслідування триває.
Росіяни розстріляли сплячу родину в окупованій Волновасі: прокуратура почала розслідування

Максимальне покарання за вказаний злочин - довічне позбавлення волі.
Росіяни розстріляли сплячу родину в окупованій Волновасі: прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли сплячу родину в окупованій Волновасі: прокуратура почала розслідування

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Теги: Волноваха, розстріл, родина
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