Волинським рятувальникам представили нового керівника

Волинським рятувальникам представили нового керівника
Особовому складу волинського гарнізону рятувальників заступник голови ДСНС України Андрій Даник сьогодні, 30 жовтня, представив нового очільника.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Відповідно до наказу т.в.о. Голови ДСНС начальником ГУ ДСНС України у Волинській області призначено полковника служби цивільного захисту Мирослава Дем’янчука.

Андрій Даник побажав новому керівнику волинських рятувальників успіхів у службі та запевнив у тому, що система ДСНС і надалі матиме позитивні зміни.

Заступник голови ДСНС та керівник волинських рятувальників провели робочу зустріч і з головою обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйком, під час якої обговорили питання реалізації заходів у сфері цивільного захисту населення Волині.


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Теги: рятувальники, Волинь
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