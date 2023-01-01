Волинським рятувальникам представили нового керівника

Андрій Даник сьогодні, 30 жовтня, представив нового очільника.



Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Відповідно до наказу т.в.о. Голови ДСНС начальником ГУ ДСНС України у Волинській області призначено полковника служби цивільного захисту Мирослава Дем’янчука.



Андрій Даник побажав новому керівнику волинських рятувальників успіхів у службі та запевнив у тому, що система ДСНС і надалі матиме позитивні зміни.



Заступник голови ДСНС та керівник волинських рятувальників провели робочу зустріч і з головою обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйком, під час якої обговорили питання реалізації заходів у сфері цивільного захисту населення Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Особовому складу волинського гарнізону рятувальників заступник голови ДСНС Українисьогодні, 30 жовтня, представивПро це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Відповідно до наказу т.в.о. Голови ДСНС начальником ГУ ДСНС України у Волинській області призначено полковника служби цивільного захистуАндрій Даник побажав новому керівнику волинських рятувальників успіхів у службі та запевнив у тому, що система ДСНС і надалі матиме позитивні зміни.Заступник голови ДСНС та керівник волинських рятувальників провели робочу зустріч і з головою обласної військової адміністрації, під час якої обговорили питання реалізації заходів у сфері цивільного захисту населення Волині.

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