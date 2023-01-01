Волинським рятувальникам представили нового керівника
Сьогодні, 17:57
Особовому складу волинського гарнізону рятувальників заступник голови ДСНС України Андрій Даник сьогодні, 30 жовтня, представив нового очільника.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Відповідно до наказу т.в.о. Голови ДСНС начальником ГУ ДСНС України у Волинській області призначено полковника служби цивільного захисту Мирослава Дем’янчука.
Андрій Даник побажав новому керівнику волинських рятувальників успіхів у службі та запевнив у тому, що система ДСНС і надалі матиме позитивні зміни.
Заступник голови ДСНС та керівник волинських рятувальників провели робочу зустріч і з головою обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйком, під час якої обговорили питання реалізації заходів у сфері цивільного захисту населення Волині.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Відповідно до наказу т.в.о. Голови ДСНС начальником ГУ ДСНС України у Волинській області призначено полковника служби цивільного захисту Мирослава Дем’янчука.
Андрій Даник побажав новому керівнику волинських рятувальників успіхів у службі та запевнив у тому, що система ДСНС і надалі матиме позитивні зміни.
Заступник голови ДСНС та керівник волинських рятувальників провели робочу зустріч і з головою обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйком, під час якої обговорили питання реалізації заходів у сфері цивільного захисту населення Волині.
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