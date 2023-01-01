Луцькі школярі перемогли на всеукраїнському турнірі з математики

Луцькі школярі перемогли на всеукраїнському турнірі з математики
Команда луцького ліцею № 9 перемогла на Всеукраїнському турнірі юних математиків імені професора М. Й. Ядренка.

Змагання відбулися на базі Київської школи економіки, повідомляє пресслужба Волинської ОВА.

Участь в престижному інтелектуальному змаганні взяли три команди з Волині та продемонстрували чудові результати. Зокрема, команда Луцького ліцею № 9 здобула перемогу - І місце. Вона обійшла у фіналі команди з Житомира та Харкова, яким журі присудили почесне ІІ місце. Натомість команда Волинського наукового ліцею виборола ІІІ місце, лише трохи відставши від трійки лідерів.

Окрім того, в рамках Всеукраїнського турніру юних математиків провели традиційну олімпіаду серед учасників інтелектуального змагання. Відтак, талановиті волинські школярі здобули три ІІ місця та два ІІІ місця.

До слова, Всеукраїнський турнір юних математиків – це командне змагання серед школярів, в якому вони розв’язують складні математичні задачі дослідницького характеру. У турнірі юних математиків беруть участь команди з п’яти учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, а персональний склад команди не змінюється протягом усього змагання.

Як зазначила начальниця управління освіти і науки обладміністрації Наталія Матвіюк, Волинь – одна з областей, де турнірний рух не зупинявся попри карантин та воєнний стан. Волинська мала академія наук зуміла організувати 12 турнірів юних науковців в онлайн форматі, а зараз молоді інтелектуали області змагаються очно.

Нагадаємо, у Копачівському ліцеї, що у Луцькому районі, 20 жовтня відбувся велофестиваль, під час якого школярів навчали правил безпеки під час руху на велосипеді.

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Теги: діти, Волинь
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