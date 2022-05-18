У Луцьку хочуть замінити сирени
Сьогодні, 18:09
У Луцьку можуть встановити нові сирени системи оповіщення у разі повітряної тривоги, які працюватимуть навіть в умовах блекауту.
Про це пише ВолиньUA.
Під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради начальник відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що наразі більшість сирен на території громади встановлені ще з радянських часів.
Також вони залежать від наявності електроенергії. Якщо немає електроенергії, то сирена не працюватиме. Також немає сирен оповіщення у селах громади.
Тому пропонується вивчити питання встановлення сучасних сирен, які можуть працювати автономно.
Нагадаємо, після ракетного удару армії рф по підприємству у Луцьку на гарячу лінію 15-80 надійшло три скарги щодо зачинених під час повітряної тривоги укриттів.
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Про це пише ВолиньUA.
Під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради начальник відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що наразі більшість сирен на території громади встановлені ще з радянських часів.
Також вони залежать від наявності електроенергії. Якщо немає електроенергії, то сирена не працюватиме. Також немає сирен оповіщення у селах громади.
Тому пропонується вивчити питання встановлення сучасних сирен, які можуть працювати автономно.
Нагадаємо, після ракетного удару армії рф по підприємству у Луцьку на гарячу лінію 15-80 надійшло три скарги щодо зачинених під час повітряної тривоги укриттів.
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