У Луцьку хочуть замінити сирени





Про це пише



Під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради начальник відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що наразі більшість сирен на території громади встановлені ще з радянських часів.



Також вони залежать від наявності електроенергії. Якщо немає електроенергії, то сирена не працюватиме. Також немає сирен оповіщення у селах громади.



Тому пропонується вивчити питання встановлення сучасних сирен, які можуть працювати автономно.



Нагадаємо, після ракетного удару армії рф по підприємству у Луцьку на гарячу лінію 15-80 надійшло три скарги щодо зачинених під час повітряної тривоги укриттів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку можуть встановити нові сирени системи оповіщення у разі повітряної тривоги, які працюватимуть навіть в умовах блекауту.Про це пише ВолиньUA Під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради начальник відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннярозповів, що наразі більшість сирен на території громади встановлені ще з радянських часів.Також вони залежать від наявності електроенергії. Якщо немає електроенергії, то сирена не працюватиме. Також немає сирен оповіщення у селах громади.Тому пропонується вивчити питання встановлення сучасних сирен, які можуть працювати автономно.Нагадаємо, після ракетного удару армії рф по підприємству у Луцьку на гарячу лінію 15-80 надійшло три скарги щодо зачинених під часукриттів.

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