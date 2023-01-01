Спомин про Героя. Сьогодні Богдану Козіку виповнилося б 27
Сьогодні, 18:34
Два місяці до дня народження не дожив волинянин Богдан Козік. Його серце зупинилося на фронті.
Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
У громаді нагадали, що на війні із російським агресором загинув відданий патріот України, мужній воїн, син, чоловік, батько, житель села Новоукраїнка – Богдан Козік, 1996 року народження.
«Сьогодні йому було б двадцять сім… Памятаймо…» - закликали краян у Колківській громаді.
«Вірний присязі син України, мужній, хоробрий захисник з честю і до останнього подиху виконував священний обов’язок. За мир в Україні віддав найцінніше — власне життя. Воїни Світла не вмирають, вони продовжують захищати нас з небес! Вічна слава і пам’ять нашому Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
У громаді нагадали, що на війні із російським агресором загинув відданий патріот України, мужній воїн, син, чоловік, батько, житель села Новоукраїнка – Богдан Козік, 1996 року народження.
«Сьогодні йому було б двадцять сім… Памятаймо…» - закликали краян у Колківській громаді.
«Вірний присязі син України, мужній, хоробрий захисник з честю і до останнього подиху виконував священний обов’язок. За мир в Україні віддав найцінніше — власне життя. Воїни Світла не вмирають, вони продовжують захищати нас з небес! Вічна слава і пам’ять нашому Герою!» - йдеться у повідомленні.
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