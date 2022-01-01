Ще двоє волинян віддали своє життя за незалежність України

Богдана Козіка та Володимира Баса.



Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОВА.



На війні із російським агресором загинув відданий патріот України, мужній воїн, син, чоловік, батько, житель села Новоукраїнка -

Козік Богдан Васильович, 1996 року народження.



На території громади оголошено триденну жалобу. На будинках адмінприміщення селищної ради, державних підприємствах, установах, організаціях приспущено Державний Прапор.



Про час зустрічі тіла Героя та дату поховання повідомлять пізніше.



Бас Володимир Анатолійович 1987 року народження загинув 10 вересня в районі населеного пункту Мале Веселе Харківської області в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Тіло загиблого Героя зустрінуть 17 вересня орієнтовно о 11.40 год.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять і слава Героям!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колківська та Ківерцівська громади втратили на війні своїх мужніх воїнівтаЦе підтвердилиу Волинській ОВА.На війні із російським агресором загинув відданий патріот України, мужній воїн, син, чоловік, батько, житель села Новоукраїнка -Козік Богдан Васильович, 1996 року народження.На території громади оголошено триденну жалобу. На будинках адмінприміщення селищної ради, державних підприємствах, установах, організаціях приспущено Державний Прапор.Про час зустрічі тіла Героя та дату поховання повідомлять пізніше.Бас Володимир Анатолійович 1987 року народження загинув 10 вересня в районі населеного пункту Мале Веселе Харківської області в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.Тіло загиблого Героя зустрінуть 17 вересня орієнтовно о 11.40 год.висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять і слава Героям!

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