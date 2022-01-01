Окупанти обстріляли понад 18 населених пунктів: яка ситуація на усіх напрямках





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Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.



На інших напрямках противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії, а саме:



на Харківському напрямку, зокрема і з території РФ, - в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін;



на Слов’янському напрямку – в районі населеного пункту Гороховатка;



на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка;



на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ;



на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог активних дій не проводив. Продовжив обстріли по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема і місто Запоріжжя.



На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Правдине, Луч, Степова Долина, Любомирівка, Новогригорівка, Мирне, Широке, Киселівка, Первомайське, Білогірка, Сухий Ставок, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгине, Високопілля, Нововознисенське та Осокорівка.



Російські окупаційні війська продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки. Так, за наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області, на території місцевого аграрного ліцею, розміщується військова техніка, а у корпусах - особовий склад противника. Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей.



Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ.



Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів, завдавши їм втрат, в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За поточну добу ворог завдав 4 ракетні, 5 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка.На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.На інших напрямках противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії, а саме:на Харківському напрямку, зокрема і з території РФ, - в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін;на Слов’янському напрямку – в районі населеного пункту Гороховатка;на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка;на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ;на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне.На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог активних дій не проводив. Продовжив обстріли по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема і місто Запоріжжя.На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Правдине, Луч, Степова Долина, Любомирівка, Новогригорівка, Мирне, Широке, Киселівка, Первомайське, Білогірка, Сухий Ставок, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгине, Високопілля, Нововознисенське та Осокорівка.Російські окупаційні війська продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки. Так, за наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області, на території місцевого аграрного ліцею, розміщується військова техніка, а у корпусах - особовий склад противника. Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей.Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ.Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів, завдавши їм втрат, в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка.

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