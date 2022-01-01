Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 вересня
У Луцьку 17 вересня з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура повітря підніметься від 10°С до 17°С.

Як повідомляють синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології, волинянам слід очікувати мінливої хмарності.
Місцями - невеликий дощ.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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