Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 вересня





Температура повітря підніметься від 10°С до 17°С.



Як повідомляють синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології, волинянам слід очікувати мінливої хмарності.

Місцями - невеликий дощ.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 17 вересня з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Температура повітря підніметься від 10°С до 17°С.Як повідомляють синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології, волинянам слід очікувати мінливої хмарності.Місцями - невеликий дощ.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18° тепла.

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