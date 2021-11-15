Луцькі лікарі видалили чоловіку частину шлунка, щоб врятувати його

Хірурги Луцької міської клінічної лікарні виконують унікальні операції, рятуючи людей. Нещодавно одному із пацієнтів зробили операцію, під час якої йому видалили частину шлунка.Про це йдеться на сторінці Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади.У клінічну лікарню поступив 61-й чоловік зі скаргами на блювоту після прийому їжі, втрату маси тіла. Після ряду діагностичних обстежень встановили діагноз - декомпенсований стеноз виходу із шлунка виразкової етіології."У відділенні ургентноі хірургії бригада хірургів у складітапровели лапароскопічну резекцію шлунка за типом Більрот-2 з приводу стенозу шлунка виразкової етіології. Післяопераційний період пройшов без ускладнень. Пацієнт у задовільному стані виписаний додому", - повідомив завідувач відділення ургентноі хірургії Артем Комарницький.Більрот-2 - метод резекції шлунка при хірургічному лікуванні захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки. Принцип резекції полягає у видаленні частини шлунка з подальшим відновленням цілісності травного тракту завдяки шлунково-кишковому анастомозу (з'єднання між собою кровоносних судин або волокнистих утворів — нервів, м'язів, відділів кишечника та інших порожнистих структур при хірургічних втручаннях).Відділення ургентноі хірургії цілодобово надає невідкладну хірургічну допомогу жителям міста та всім тим, хто звертається у відділення екстреної медичноі допомоги за медичною допомогою з гострими хірургічними захворюваннями. За рік у відділенні проводиться близько 1400 оперативних втручань. Виконується широкий спектр лапароскопічних та лапаротомних оперативних втручань при різноманітних хірургічних захворюваннях, а саме: гострому апендициті, защемлених килах, килах різної локалізації, гострому холециститі, гострому панкреатиті, перфоративні виразці шлунка та дванадцятипалої кишки, кишковій непрохідності (в тому числі онкопатології), шлунково-кишкових кровотечах і травмах грудної клітки та черевної порожнини.