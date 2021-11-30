Викладач з Волині переміг на конкурсі творчих проектів «Код нації»

Викладач з Волині переміг на конкурсі творчих проектів «Код нації»
Старший викладач кафедри комп’ютерних наук ЛНТУ Юрій Лук’янчук здобув перемогу у Конкурсі творчих проектів «Код нації», влаштованому до Дня Незалежності України.

Про це йдеться на сайті ЛНТУ.

Так, напередодні в ЛНТУ відбулася виставка картин, створених штучним інтелектом, шляхом аналізу тексту пісень та генерування їх в зображення.

Ідея алгоритму для ШІ виникла під час вибору теми дипломної роботи для студента (Бабій Сергій, КНс-21). Дослідження та розробку було проведено спільними зусиллями кафедр «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення». Був проведений аналіз схожих технологій, виділені основні властивості його роботи, а сам код підказали як писати представники місцевих ІТ-компаній. Людина, коли читає текст, уявляє прочитане, базуючись на власному досвіді. Тож було цікаво побачити, як уявляє прочитаний текст ШІ, шляхом аналізу тексту пісень та генерування їх в зображення.

Власне ця розробка й дозволила викладачеві посісти перше місце у номінації Конкурсу «Графічна Україна».
Викладач з Волині переміг на конкурсі творчих проектів «Код нації»

Зазначимо, що головною метою Конкурсу є створення художніх, декоративно-ужиткових, вокальних, хореографічних, сценічних та інших творчих проєктів, які спрямовані на підвищення та розвинення серед українського народу культурних, високоморальних, патріотичних цінностей у часи збройного протистояння російським окупантам; популяризація україномовного контенту, української культури та народних звичаїв, зокрема підвищення бойового духу на усіх фронтах; розкриття та сучасне бачення словосполучення «Код Нації».

Викладач з Волині переміг на конкурсі творчих проектів «Код нації»

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Теги: Волинь, Луцьк, ЛНТУ
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