Помер колишній ректор ВНУ імені Лесі Українки

Відійшов у вічність колишній ректор Волинського аціонального університету імені Лесі УкраїнкиПро це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила декан факультету хімії, екології та фармації"Сьогодні пішов у засвіти видатний науковець, талановитий педагог, ректор університету Олексеюк Іван Дмитрович.Колектив факультету хімії, екології та фармації з глибоким сумом і болем висловлює співчуття родині покійного.Царство небесне і вічна пам'ять", - йдеться у дописі.Як відомо, Іван Дмитрович Олексеюк був ректором ВНУ у період з 1995 по 2005 рік.Професор Олексеюк працював в галузі напівпровідникового матеріалознавста та займався розв’язанням актуальних проблем із пошуку нових матеріалів для потреб науки і техніки.