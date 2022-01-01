Помер колишній ректор ВНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 22:49
Відійшов у вічність колишній ректор Волинського аціонального університету імені Лесі Українки Іван Олексеюк.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила декан факультету хімії, екології та фармації Лариса Марушко.
"Сьогодні пішов у засвіти видатний науковець, талановитий педагог, ректор університету Олексеюк Іван Дмитрович.
Колектив факультету хімії, екології та фармації з глибоким сумом і болем висловлює співчуття родині покійного.
Царство небесне і вічна пам'ять", - йдеться у дописі.
Як відомо, Іван Дмитрович Олексеюк був ректором ВНУ у період з 1995 по 2005 рік.
Професор Олексеюк працював в галузі напівпровідникового матеріалознавста та займався розв’язанням актуальних проблем із пошуку нових матеріалів для потреб науки і техніки.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила декан факультету хімії, екології та фармації Лариса Марушко.
"Сьогодні пішов у засвіти видатний науковець, талановитий педагог, ректор університету Олексеюк Іван Дмитрович.
Колектив факультету хімії, екології та фармації з глибоким сумом і болем висловлює співчуття родині покійного.
Царство небесне і вічна пам'ять", - йдеться у дописі.
Як відомо, Іван Дмитрович Олексеюк був ректором ВНУ у період з 1995 по 2005 рік.
Професор Олексеюк працював в галузі напівпровідникового матеріалознавста та займався розв’язанням актуальних проблем із пошуку нових матеріалів для потреб науки і техніки.
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