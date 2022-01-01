У Луцьку з’явився мистецький дворик. ВІДЕО

У Луцьку з’явився мистецький дворик. ВІДЕО
16 вересня у Луцьку відкрили новий культурний простір. Мистецький дворик облаштували на подвір’ї обласної філармонії.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на директора закладу Сергія Єфіменка.

На створення культурного простору витратили 160 тисяч гривень власних доходів філармонії, які заробили ще до початку повномасштабного вторгнення, під час різдвяних концертів. За ці гроші побудували сцену-подіум, вклали бруківку, пофарбували фасад філармонії та перекрили дах.

Мистецький дворик призначений для концертів у весняно-літній період, – говорить Сергій Єфіменко.

У Волинській обласній філармонії відкрили мистецький дворикНа сцені мистецького дворика відбувся концерт, який підготували артисти обласної філармонії. Репертуар, – каже керівник камерного оркестру "Кантабіле" Товій Рівець, – підбирали актуальний нинішнім подіям в Україні.

Лучани, які проходили повз, мали змогу побачити та почути концерт артистів філармонії.

Зі слів Сергія Єфіменка, сьогоднішнє відкриття не останнє. Через тиждень на сцені мистецького дворика відбудеться кінопоказ Всеукраїнської акції "Кіно для перемоги".


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Теги: Волинь, Луцьк, мистецтво
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