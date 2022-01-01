Коли США доправлять Україні комплекси NASAMS
Сьогодні, 01:15
Упродовж двох місяців Україна отримає від США дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS.
Вони допоможуть боротися проти загрози з повітря, каже речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу, - пише "Газета ua".
"Очікується, що два зенітні ракетні комплекси NASAMS доправлять в Україну приблизно впродовж двох місяців", – сказав він.
NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Здатний збивати літаки, безпілотники й ракети.
З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тис. ракет. Ворог веде обстріли з Білорусі, Чорного моря і території РФ.
Лише за три доби, упродовж 5–7 вересня, українські воїни знищили повітряних цілей росіян на понад $157 млн.
Україна обговорює з п'ятьма країнами надання систем протиповітряної оборони. Переговори тривають із США, Німеччиною, Францією, Італією, Ізраїлем.
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Вони допоможуть боротися проти загрози з повітря, каже речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу, - пише "Газета ua".
"Очікується, що два зенітні ракетні комплекси NASAMS доправлять в Україну приблизно впродовж двох місяців", – сказав він.
NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Здатний збивати літаки, безпілотники й ракети.
З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тис. ракет. Ворог веде обстріли з Білорусі, Чорного моря і території РФ.
Лише за три доби, упродовж 5–7 вересня, українські воїни знищили повітряних цілей росіян на понад $157 млн.
Україна обговорює з п'ятьма країнами надання систем протиповітряної оборони. Переговори тривають із США, Німеччиною, Францією, Італією, Ізраїлем.
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