Коли США доправлять Україні комплекси NASAMS





Вони допоможуть боротися проти загрози з повітря, каже речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу, - пише



"Очікується, що два зенітні ракетні комплекси NASAMS доправлять в Україну приблизно впродовж двох місяців", – сказав він.



NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Здатний збивати літаки, безпілотники й ракети.



З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тис. ракет. Ворог веде обстріли з Білорусі, Чорного моря і території РФ.



Лише за три доби, упродовж 5–7 вересня, українські воїни знищили повітряних цілей росіян на понад $157 млн.



Україна обговорює з п'ятьма країнами надання систем протиповітряної оборони. Переговори тривають із США, Німеччиною, Францією, Італією, Ізраїлем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж двох місяців Україна отримає від США дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS.Вони допоможуть боротися проти загрози з повітря, каже речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу, - пише "Газета ua". "Очікується, що два зенітні ракетні комплекси NASAMS доправлять в Україну приблизно впродовж двох місяців", – сказав він.NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Здатний збивати літаки, безпілотники й ракети.З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тис. ракет. Ворог веде обстріли з Білорусі, Чорного моря і території РФ.Лише за три доби, упродовж 5–7 вересня, українські воїни знищили повітряних цілей росіян на понад $157 млн.Україна обговорює з п'ятьма країнами надання систем протиповітряної оборони. Переговори тривають із США, Німеччиною, Францією, Італією, Ізраїлем.

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