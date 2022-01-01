Коли США доправлять Україні комплекси NASAMS

Коли США доправлять Україні комплекси NASAMS
Упродовж двох місяців Україна отримає від США дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS.

Вони допоможуть боротися проти загрози з повітря, каже речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу, - пише "Газета ua".

"Очікується, що два зенітні ракетні комплекси NASAMS доправлять в Україну приблизно впродовж двох місяців", – сказав він.

NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Здатний збивати літаки, безпілотники й ракети.

З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тис. ракет. Ворог веде обстріли з Білорусі, Чорного моря і території РФ.

Лише за три доби, упродовж 5–7 вересня, українські воїни знищили повітряних цілей росіян на понад $157 млн.

Україна обговорює з п'ятьма країнами надання систем протиповітряної оборони. Переговори тривають із США, Німеччиною, Францією, Італією, Ізраїлем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, США, допомога, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли США доправлять Україні комплекси NASAMS
Сьогодні, 01:15
17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку з’явився мистецький дворик. ВІДЕО
16 вересень, 23:59
Нагороди Князівських артилеристів та знищення окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 16 вересня
16 вересень, 23:35
Помер колишній ректор ВНУ імені Лесі Українки
16 вересень, 22:49
Схожі новини
США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України
01 вересень, 06:31
Байден підписав новий пакет допомоги Україні на 550 мільйонів доларів Байден підписав новий пакет допомоги Україні на 550 мільйонів доларів
02 серпень, 01:15
США прискорять передачу зброї Україні США прискорять передачу зброї Україні
27 липень, 00:13
США не надають Україні далекобійні снаряди для HIMARS США не надають Україні далекобійні снаряди для HIMARS
21 липень, 03:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли США доправлять Україні комплекси NASAMS
Сьогодні, 01:15
 0
17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку з’явився мистецький дворик. ВІДЕО
16 вересень, 23:59
 0
Нагороди Князівських артилеристів та знищення окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 16 вересня
16 вересень, 23:35
 0
Помер колишній ректор ВНУ імені Лесі Українки
16 вересень, 22:49
 0
Медіа
відео
1/8