У волинянина із зарплатної картки зникли 7 тисяч





Про це повідомляє газета



Інцидент трапився у селі Ватин Луцького району. 20-річний місцевий житель заявив у поліцію, що з його зарплатної банківської картки зникло 7650 гривень.



Деталі з’ясовують працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.



З його зарплатної банківської картки зникло невідь як 7650 гривень.



Правоохоронці вже вкотре застерігають усіх бути обережними в діях, які стосуються навіть найменших фінансових операцій. Особливо застерігають від спілкування з особами, які пропонують звабливі послуги, просячи натомість банківські реквізити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині місцевий житель поскаржився поскаржився правоохоронцям, що і його зарплатної картки зникли гроші.Про це повідомляє газета "Волинь-нова" Інцидент трапився у селі Ватин Луцького району. 20-річний місцевий житель заявив у поліцію, що з його зарплатної банківської картки зникло 7650 гривень.Деталі з’ясовують працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.З його зарплатної банківської картки зникло невідь як 7650 гривень.Правоохоронці вже вкотре застерігають усіх бути обережними в діях, які стосуються навіть найменших фінансових операцій. Особливо застерігають від спілкування з особами, які пропонують звабливі послуги, просячи натомість банківські реквізити.

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