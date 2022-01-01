У волинянина із зарплатної картки зникли 7 тисяч

У волинянина із зарплатної картки зникли 7 тисяч
На Волині місцевий житель поскаржився поскаржився правоохоронцям, що і його зарплатної картки зникли гроші.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

Інцидент трапився у селі Ватин Луцького району. 20-річний місцевий житель заявив у поліцію, що з його зарплатної банківської картки зникло 7650 гривень.

Деталі з’ясовують працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.

З його зарплатної банківської картки зникло невідь як 7650 гривень.

Правоохоронці вже вкотре застерігають усіх бути обережними в діях, які стосуються навіть найменших фінансових операцій. Особливо застерігають від спілкування з особами, які пропонують звабливі послуги, просячи натомість банківські реквізити.

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Теги: Волинь, гроші, Ватин
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