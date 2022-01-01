Вихованець «Волині» продовжить кар'єру в Шотландії

Микола Кухаревич продовжить ігрову кар`єру в Шотландії.



Про це нападник повідомив у соцмережах.



У наступному сезоні футболіст виступатиме за шотладський «Гіберніан» на правах оренди. Контракт розрахований до 1 травня 2023 року.



Як відомо, Микола Кухаревич належить французькому "Труа", минулий сезон захищав кольори бельгійського "Льовену".



Новий клуб колишнього "волинянина" виступає у шотландській еліті й наразі йде восьмою у турнірній таблиці.

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