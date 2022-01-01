Вихованець «Волині» продовжить кар'єру в Шотландії

Вихованець «Волині» продовжить кар'єру в Шотландії
Вихованець футбольного клубу "Волинь" Микола Кухаревич продовжить ігрову кар`єру в Шотландії.

Про це нападник повідомив у соцмережах.

У наступному сезоні футболіст виступатиме за шотладський «Гіберніан» на правах оренди. Контракт розрахований до 1 травня 2023 року.

Як відомо, Микола Кухаревич належить французькому "Труа", минулий сезон захищав кольори бельгійського "Льовену".

Новий клуб колишнього "волинянина" виступає у шотландській еліті й наразі йде восьмою у турнірній таблиці.

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Теги: спорт, Волинь, футбол, Рівненщина
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