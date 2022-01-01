У Європарламенті підтримують створення трибуналу щодо злочинів Росії

Європейський парламент та Комітет Міністрів Ради Європи підтримали створення трибуналу щодо злочину агресії Росії.Про це повідомила народний депутат з фракції “Слуга народу”, член української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева, передає УНН.«Європарламент, а також Комітет Міністрів Ради Європи підтримали створення трибуналу. Так, Європарламент закликав Єврокомісію та держави-члени ЄС надати політичну, юридичну, технічну, фінансову та будь-яку іншу підтримку, аби створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії», - повідомила Мезенцева.За її словами, у свою чергу, Комітет Міністрів РЄ також вітає пропозиції щодо створення трибуналу.«Більше того, відзначено зацікавленість в ініціації комплексного міжнародного механізму компенсації, у тому числі, міжнародний реєстр збитків», - зазначила Мезенцева.«Учора як раз обговорювали подальші кроки з представником Офісу Президента - паном Смирновим із залученням нашого колеги Біргіра Торарінссона», - написала Мезенцева.Заступник глави Офісу президента України Андрій Смирнов повідомляв, що перші установчі документи та розгортання field office для роботи спеціального трибуналу щодо розслідування злочинів агресії росії проти України можуть бути десь в кінці цього року.Наприкінці квітня парламентський орган головної європейської правозахисної організації ПАРЄ ухвалив резолюцію, що закликає всіх її члени та держави-спостерігачі створити міжнародний кримінальний трибунал, наділений повноваженнями розслідувати та переслідувати російських політиків та солдатів, які вчинили військові злочини в Україні.