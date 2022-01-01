На Запорізьку АЕС доставили запчастини та дизельне пальне





Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".



16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП «НАЕК «Енергоатом», пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару. Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти.



Крім того, було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і, найголовніше, доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції.



Вантаж попри небезпеку та труднощі доправили водії Енергоатома, зокрема й з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій. Уклінно дякуємо мужнім працівникам транспортних цехів АЕС, котрі гідно впорались із завданням доставки цього вкрай необхідного вантажу!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Енергоатом забезпечив ЗАЕС найнеобхіднішими запчастинами, матеріалами та дизельним пальним.Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП «НАЕК «Енергоатом», пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару. Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти.Крім того, було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і, найголовніше, доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції.Вантаж попри небезпеку та труднощі доправили водії Енергоатома, зокрема й з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій. Уклінно дякуємо мужнім працівникам транспортних цехів АЕС, котрі гідно впорались із завданням доставки цього вкрай необхідного вантажу!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію