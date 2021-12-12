Щодня на коронавірус хворіють понад 300 волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Щодня з 12 вересня на території Волинської області фіксують більш як 300 хворих людей на COVID-19.
За останні два тижні в області занедужало у вісім разів більше людей, ніж за попередній період, – розповіла Суспільному завідувачка відділу епіднагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.
На початку вересня, з її слів, в області реєстрували до 200 випадків хвороби щодня.
"Хвороба протікає, переважно, в легкій формі чи середній важкості. В області домінує штам вірусу BA2, BA1, який був з початку 22-го року, хоча за останніми даними є зареєстрована циркуляція нового штаму Омікрону BA5", – каже епідеміологиня.
Аби попередити хворобу та її наслідки, людям рекомендують дотримуватися маскового режиму та щеплюватися, – зазначила сімейна лікарка Ірина Урин.
"Значно побільшала кількість пацієнтів, які звертаються з підвищеною температурою, з ознаками вірусної інфекції. Пацієнт має звернутися до сімейного лікаря, якщо немає сімейного, у нас багато переселенців, то звертаються в кабінет чергового лікаря і скеровуються на обстеження на виявлення коронавірусу", – каже медичка.
Для проведення щеплення в центрі вакцинації при Луцькому центрі первинної медичної допомоги наразі доступні дві вакцини – це Johnson & Johnson та CoronaVac. Надходження партії вакцини Pfizer в медзакладі очікують наступного тижня, – розповів медичний директор Віктор Пахарчук.
"Кожного тижня ми маємо інформацію про зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання. За минулий тиждень у нас було десь 350 випадків, цього тижня – десь 740 випадків ГРВІ. По COVIDy: минулого тижня було 250 випадків, на сьогодні є 350 підтверджених випадків", – говорить медик.
Хворих із важкою формою COVID-19, які потребують кисневої підтримки та мультидисциплінарного підходу до лікування, доправляють в корпус № 2 Волинської клінічної лікарні у селі Тарасове, – каже медичний директор лікарні Микола Галей.
Нині, з його слів, в медзакладі на стаціонарному лікуванні перебувають до 30 хворих.
"Клінічні прояви лишилися тими ж: загальна слабість, діарея, блювота, риніт, гарячка та інтоксикаційні синдроми різні. Кількість хворих збільшилася. Ми можемо та готові приймати хворих з важким та дуже важким ступенем захворюваності", – говорить медик
Як додала епідеміологиня Валентина Хомутінкіна, від початку пандемії коронавірусну хворобу діагностували у більш як 146 тисяч волинян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За останні два тижні в області занедужало у вісім разів більше людей, ніж за попередній період, – розповіла Суспільному завідувачка відділу епіднагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.
На початку вересня, з її слів, в області реєстрували до 200 випадків хвороби щодня.
"Хвороба протікає, переважно, в легкій формі чи середній важкості. В області домінує штам вірусу BA2, BA1, який був з початку 22-го року, хоча за останніми даними є зареєстрована циркуляція нового штаму Омікрону BA5", – каже епідеміологиня.
Аби попередити хворобу та її наслідки, людям рекомендують дотримуватися маскового режиму та щеплюватися, – зазначила сімейна лікарка Ірина Урин.
"Значно побільшала кількість пацієнтів, які звертаються з підвищеною температурою, з ознаками вірусної інфекції. Пацієнт має звернутися до сімейного лікаря, якщо немає сімейного, у нас багато переселенців, то звертаються в кабінет чергового лікаря і скеровуються на обстеження на виявлення коронавірусу", – каже медичка.
Для проведення щеплення в центрі вакцинації при Луцькому центрі первинної медичної допомоги наразі доступні дві вакцини – це Johnson & Johnson та CoronaVac. Надходження партії вакцини Pfizer в медзакладі очікують наступного тижня, – розповів медичний директор Віктор Пахарчук.
"Кожного тижня ми маємо інформацію про зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання. За минулий тиждень у нас було десь 350 випадків, цього тижня – десь 740 випадків ГРВІ. По COVIDy: минулого тижня було 250 випадків, на сьогодні є 350 підтверджених випадків", – говорить медик.
Хворих із важкою формою COVID-19, які потребують кисневої підтримки та мультидисциплінарного підходу до лікування, доправляють в корпус № 2 Волинської клінічної лікарні у селі Тарасове, – каже медичний директор лікарні Микола Галей.
Нині, з його слів, в медзакладі на стаціонарному лікуванні перебувають до 30 хворих.
"Клінічні прояви лишилися тими ж: загальна слабість, діарея, блювота, риніт, гарячка та інтоксикаційні синдроми різні. Кількість хворих збільшилася. Ми можемо та готові приймати хворих з важким та дуже важким ступенем захворюваності", – говорить медик
Як додала епідеміологиня Валентина Хомутінкіна, від початку пандемії коронавірусну хворобу діагностували у більш як 146 тисяч волинян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Щодня на коронавірус хворіють понад 300 волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Греція надасть Україні 40 БМП
Сьогодні, 07:33
На Запорізьку АЕС доставили запчастини та дизельне пальне
Сьогодні, 06:31
Вихованець «Волині» продовжить кар'єру в Шотландії
Сьогодні, 05:28
Медіа