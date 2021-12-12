Щодня на коронавірус хворіють понад 300 волинян. ВІДЕО





За останні два тижні в області занедужало у вісім разів більше людей, ніж за попередній період, – розповіла Валентина Хомутінкіна.



На початку вересня, з її слів, в області реєстрували до 200 випадків хвороби щодня.



"Хвороба протікає, переважно, в легкій формі чи середній важкості. В області домінує штам вірусу BA2, BA1, який був з початку 22-го року, хоча за останніми даними є зареєстрована циркуляція нового штаму Омікрону BA5", – каже епідеміологиня.



Аби попередити хворобу та її наслідки, людям рекомендують дотримуватися маскового режиму та щеплюватися, – зазначила сімейна лікарка Ірина Урин.



"Значно побільшала кількість пацієнтів, які звертаються з підвищеною температурою, з ознаками вірусної інфекції. Пацієнт має звернутися до сімейного лікаря, якщо немає сімейного, у нас багато переселенців, то звертаються в кабінет чергового лікаря і скеровуються на обстеження на виявлення коронавірусу", – каже медичка.



Для проведення щеплення в центрі вакцинації при Луцькому центрі первинної медичної допомоги наразі доступні дві вакцини – це Johnson & Johnson та CoronaVac. Надходження партії вакцини Pfizer в медзакладі очікують наступного тижня, – розповів медичний директор Віктор Пахарчук.



"Кожного тижня ми маємо інформацію про зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання. За минулий тиждень у нас було десь 350 випадків, цього тижня – десь 740 випадків ГРВІ. По COVIDy: минулого тижня було 250 випадків, на сьогодні є 350 підтверджених випадків", – говорить медик.



Хворих із важкою формою COVID-19, які потребують кисневої підтримки та мультидисциплінарного підходу до лікування, доправляють в корпус № 2 Волинської клінічної лікарні у селі Тарасове, – каже медичний директор лікарні Микола Галей.



Нині, з його слів, в медзакладі на стаціонарному лікуванні перебувають до 30 хворих.



"Клінічні прояви лишилися тими ж: загальна слабість, діарея, блювота, риніт, гарячка та інтоксикаційні синдроми різні. Кількість хворих збільшилася. Ми можемо та готові приймати хворих з важким та дуже важким ступенем захворюваності", – говорить медик



Як додала епідеміологиня Валентина Хомутінкіна, від початку пандемії коронавірусну хворобу діагностували у більш як 146 тисяч волинян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щодня з 12 вересня на території Волинської області фіксують більш як 300 хворих людей на COVID-19.За останні два тижні в області занедужало у вісім разів більше людей, ніж за попередній період, – розповіла Суспільному завідувачка відділу епіднагляду Волинського центру контролю та профілактики хворобНа початку вересня, з її слів, в області реєстрували до 200 випадків хвороби щодня."Хвороба протікає, переважно, в легкій формі чи середній важкості. В області домінує штам вірусу BA2, BA1, який був з початку 22-го року, хоча за останніми даними є зареєстрована циркуляція нового штаму Омікрону BA5", – каже епідеміологиня.Аби попередити хворобу та її наслідки, людям рекомендують дотримуватися маскового режиму та щеплюватися, – зазначила сімейна лікарка"Значно побільшала кількість пацієнтів, які звертаються з підвищеною температурою, з ознаками вірусної інфекції. Пацієнт має звернутися до сімейного лікаря, якщо немає сімейного, у нас багато переселенців, то звертаються в кабінет чергового лікаря і скеровуються на обстеження на виявлення коронавірусу", – каже медичка.Для проведення щеплення в центрі вакцинації при Луцькому центрі первинної медичної допомоги наразі доступні дві вакцини – це Johnson & Johnson та CoronaVac. Надходження партії вакцини Pfizer в медзакладі очікують наступного тижня, – розповів медичний директор"Кожного тижня ми маємо інформацію про зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання. За минулий тиждень у нас було десь 350 випадків, цього тижня – десь 740 випадків ГРВІ. По COVIDy: минулого тижня було 250 випадків, на сьогодні є 350 підтверджених випадків", – говорить медик.Хворих із важкою формою COVID-19, які потребують кисневої підтримки та мультидисциплінарного підходу до лікування, доправляють в корпус № 2 Волинської клінічної лікарні у селі Тарасове, – каже медичний директор лікарніНині, з його слів, в медзакладі на стаціонарному лікуванні перебувають до 30 хворих."Клінічні прояви лишилися тими ж: загальна слабість, діарея, блювота, риніт, гарячка та інтоксикаційні синдроми різні. Кількість хворих збільшилася. Ми можемо та готові приймати хворих з важким та дуже важким ступенем захворюваності", – говорить медикЯк додала епідеміологиня Валентина Хомутінкіна, від початку пандемії коронавірусну хворобу діагностували у більш як 146 тисяч волинян.

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