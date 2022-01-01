Під Луцьком врізалися легковики

Під Луцьком врізалися легковики
Вчора, 16 вересня, сталася ДТП неподалік від Луцька. Водій автомобіля Porsche під час виконання обгону не впевнився в безпечності маневру та скоїв зіткнення з автомобілем Mazda.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Керманич Mazda якого рухався в попутному напрямку та здійснював поворот ліворуч у с.Шепель.

Внаслідок чого відбулася ДТП, де зазнали пошкодження автомобілі та сигнальні стовпчики.

На винуватця події патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ст. 139 (Пошкодження автомобільних дорожніх споруд) КУпАП.
Під Луцьком врізалися легковики

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Теги: ДТП, під Луцьком
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