Курс валют у Луцьку 17 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.80, а продають за – 41.05.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають – за 8,77.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 вересня готівковий курс долара становить 41.81, продають його за 41.95.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.80, а продають за – 41.05.Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають – за 8,77.

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