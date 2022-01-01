ЗСУ знищили за добу 200 окупантів і 11 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:15
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 17 вересня ЗСУ уже знищили близько 54250 окупантів, 2202 ворожих танків та 4701 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 54250 (+200) осіб,
танків ‒ 2202 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4701 (+11) од,
артилерійських систем – 1306 (+4) од,
РСЗВ – 312 (+0) од,
засобів ППО ‒ 168 (+0) од,
літаків – 251 (+1) од,
гелікоптерів – 216 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3),
крилатих ракет ‒ 236 (+3),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21) од,
спеціальної техніки ‒ 121 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 54250 (+200) осіб,
танків ‒ 2202 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4701 (+11) од,
артилерійських систем – 1306 (+4) од,
РСЗВ – 312 (+0) од,
засобів ППО ‒ 168 (+0) од,
літаків – 251 (+1) од,
гелікоптерів – 216 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3),
крилатих ракет ‒ 236 (+3),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21) од,
спеціальної техніки ‒ 121 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ знищили за добу 200 окупантів і 11 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:15
Курс валют у Луцьку 17 вересня
Сьогодні, 09:45
Під Луцьком врізалися легковики
Сьогодні, 09:11
Щодня на коронавірус хворіють понад 300 волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Медіа