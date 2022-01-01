ЗСУ знищили за добу 200 окупантів і 11 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 54250 (+200) осіб,

танків ‒ 2202 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4701 (+11) од,

артилерійських систем – 1306 (+4) од,

РСЗВ – 312 (+0) од,

засобів ППО ‒ 168 (+0) од,

літаків – 251 (+1) од,

гелікоптерів – 216 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3),

крилатих ракет ‒ 236 (+3),

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21) од,

спеціальної техніки ‒ 121 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 17 вересня ЗСУ уже знищили близько 54250 окупантів, 2202 ворожих танків та 4701 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.особового складу ‒ близько 54250 (+200) осіб,танків ‒ 2202 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 4701 (+11) од,артилерійських систем – 1306 (+4) од,РСЗВ – 312 (+0) од,засобів ППО ‒ 168 (+0) од,літаків – 251 (+1) од,гелікоптерів – 216 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3),крилатих ракет ‒ 236 (+3),кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21) од,спеціальної техніки ‒ 121 (+0).

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