ЗСУ знищили за добу 200 окупантів і 11 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога

ЗСУ знищили за добу 200 окупантів і 11 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 17 вересня ЗСУ уже знищили близько 54250 окупантів, 2202 ворожих танків та 4701 ББМ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 54250 (+200) осіб,
танків ‒ 2202 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4701 (+11) од,
артилерійських систем – 1306 (+4) од,
РСЗВ – 312 (+0) од,
засобів ППО ‒ 168 (+0) од,
літаків – 251 (+1) од,
гелікоптерів – 216 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3),
крилатих ракет ‒ 236 (+3),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21) од,
спеціальної техніки ‒ 121 (+0).

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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